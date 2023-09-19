Степанакерт призвал Баку сесть за стол мирных переговоров

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Степанакерт призвал Баку прекратить огонь и перейти к мирным переговорам. Об этом сообщает единый информационный центр непризнанного Нагорного Карабаха.
«Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с предложением немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров с целью развязки сложившейся ситуации», - говорится в сообщении.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен ситуацией в Нагорном Карабахе. По его словам, есть возможность дипломатического урегулирования ситуации. Спикер Кремля отметил, что российские военнослужащие поддерживают контакты с армянской и азербайджанской сторонами. В случае необходимости, возможны переговоры на высшем уровне.
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