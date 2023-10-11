«Сточные воды на улицах»: Израиль разнёс объекты водоснабжения в Газе

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Израильские ракеты нанесли ущерб семи объектам водоснабжения в секторе Газа, об этом сообщили в пресс-релизе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
«Израильские авиаудары также нанесли ущерб семи объектам, которые обеспечивали водоснабжением и санитарией более 1 100 000 человек. В некоторых районах в настоящее время на улицах скапливаются сточные воды и твердые отходы, представляющие опасность для здоровья», - сообщается в тексте документа.
Напомним, вчера Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных снарядов с белым фосфором. Использование этого типа боеприпасов запрещено протоколом III к Женевской Конвенции от 1949 года. При этом, подписать пункт о запрете использование боеприпасов с белым фосфором отказались как Израиль, так и США.
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