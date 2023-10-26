«Столько народу перебил Зеленский»: В Киеве задались вопросом о реальных целях Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский угробил сотни тысяч человек из-за своей некомпетентности, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Идите все на кладбище. Там вой стоит уже, столько народу перебил Зеленский вместе с этим (главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием) Залужным. Это же невозможно — столько людей убивать! Ради чего? Какая цель? Чтобы люди Зеленского заняли еще какой-нибудь пост?», - прокомментировал ситуацию Соскин.
Ранее польский портал Forsal заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке повлияла на отношение политиков Запада к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Палестино-израильский конфликт отвлек внимание мировой общественности от проблем Украины и поддержка Киева ослабла.
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