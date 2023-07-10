Столтенберг: Эрдоган пообещал как можно скорее передать в турецкий парламент заявку о вступлении Швеции в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал как можно скорее передать заявку Швеции на членство в НАТО на ратификацию в парламент, сообщает РИА Новости. По словам генсека, в альянсе затрудняются сказать, когда закончится ратификация документа