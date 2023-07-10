Столтенберг: Эрдоган пообещал как можно скорее передать в турецкий парламент заявку о вступлении Швеции в НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал как можно скорее передать заявку Швеции на членство в НАТО на ратификацию в парламент, сообщает РИА Новости. По словам генсека, в альянсе затрудняются сказать, когда закончится ратификация документа
По сообщению телеканала CNN Türk, заявка Швеции о вступлении в НАТО может быть ратифицирована парламентом Турции уже во время осенней сессии.
При этом по сведениям источника РИА Новости в Анкаре, конкретных сроков рассмотрения заявки на данный момент по-прежнему нет, «процедура займет время».
Ранее Эрдоган заявлял, что Швеция сможет вступить в НАТО только тогда, когда Турция войдет в Евросоюз.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО летом прошлого года. С этого момента 28 членов блока ратифицировали договоры о приеме государств в НАТО. Блокировали процесс только Венгрия и Турция.
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При этом по сведениям источника РИА Новости в Анкаре, конкретных сроков рассмотрения заявки на данный момент по-прежнему нет, «процедура займет время».
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО летом прошлого года. С этого момента 28 членов блока ратифицировали договоры о приеме государств в НАТО. Блокировали процесс только Венгрия и Турция.
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Артем Путинцев