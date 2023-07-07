Столтенберг: На саммите НАТО утвердят многолетний пакет поддержки Украины

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Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО 11-12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины.
Он также заверил, что в рамках грядущего саммита, будут обсуждены перспективы вступления Украины в НАТО. Об этом он заявил на пресс-конференции.
Столтенберг пояснил, что альянс намерен принять решения, которые помогут приблизить Украину к вступлению в объединение. Анонсировав многолетний пакет поддержки Киеву, генсек отметил, что украинская армия будет полностью приведена в соответствие с критериями альянса.
Он добавил, что президент Украины Зеленский примет участие в первом заседании Совета Украина-НАТО.
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Столтенберг пояснил, что альянс намерен принять решения, которые помогут приблизить Украину к вступлению в объединение. Анонсировав многолетний пакет поддержки Киеву, генсек отметил, что украинская армия будет полностью приведена в соответствие с критериями альянса.
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Анастасия Крестьянова