Столтенберг: НАТО разместит более 300 тысяч военных на восточном фланге блока

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Члены НАТО согласились разместить более 300 тысяч военных на восточном фланге блока. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции альянса в Вильнюсе.
«Союзники утвердили самый полный план обороны с конца холодной войны, чтобы бороться с главными угрозами — Россией и терроризмом. В соответствии с нашими планами 300 тысяч человек — это войска высокой готовности», — заявил он.
Также уточняется, что возможность использования странами НАТО ядерного оружия в борьбе с Россией «крайне маловероятна».
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Анастасия Чинкова