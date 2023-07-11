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Столтенберг: НАТО разместит более 300 тысяч военных на восточном фланге блока

11 июля 2023, 21:23

Фото: iStock/CatEyePerspective

Члены НАТО согласились разместить более 300 тысяч военных на восточном фланге блока. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции альянса в Вильнюсе.
«Союзники утвердили самый полный план обороны с конца холодной войны, чтобы бороться с главными угрозами — Россией и терроризмом. В соответствии с нашими планами 300 тысяч человек — это войска высокой готовности», — заявил он.

Также уточняется, что возможность использования странами НАТО ядерного оружия в борьбе с Россией «крайне маловероятна».


Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против участия НАТО в военном конфликте на Украине.

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#НАТО
#СВО
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Дональд Трамп выступил против передачи кассетных боеприпасов Украине
11 июля 2023, 21:14

Фото: РИА Новости/Брайан Смит

Экс-президент США Дональд Трамп высказался против отправки кассетных боеприпасов на Украину. Такое заявление выпустила его пресс-служба.
В заявлении говорится, что подобное решение нынешнего президента США Джо Байдена неминуемо приближает глобальную войну.

«Джо Байдену не следует всё больше приближать нас к третьей мировой войне за счет поставок кассетных боеприпасов Украине. Он должен пытаться остановить (конфликт) и прекратить ужасные смерти и разрушения», — приводятся слова Трампа в заявлении.

При этом он подчеркнул, что все это происходит из-за некомпетентности американской администрации.

Напомним, в пятницу, 7 июля, в Белом доме официально заявили, что принято положительное решение в отношении поставок кассетных боеприпасов на Украину.
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#Дональд Трамп
#кассетные боеприпасы
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против участия НАТО в конфликте на Украине
11 июля 2023, 21:00

Фото: iStock/Стрингер

Венгрия продолжает утверждать, что НАТО не должна участвовать в конфликте на Украине и отправлять туда своих военнослужащих. Об этом на саммите НАТО заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Позиция Венгрии остается неизменной: мы должны экспортировать на Украину не оружие, а мир. Нам требуется прекращение огня, и вместо войны нам нужно как можно скорее начать мирные переговоры. Позиция Венгрии ясна, потому что война идет по соседству с нами и десятки тысяч венгров, живущих в Закарпатье, находятся в непосредственной опасности», – заявил Орбан в своём Facebook*.

Премьер-министр напомнил НАТО, что её главной целью является защита стран-участниц, а не проведение военных операций на территории других государств и снабжение их оружием. 

Кроме того, он заявил, что Венгрия выступает против отправки вооружения на Украину, поскольку такие действия только усугубляют конфликт, а не способствуют его мирному устранению.  
 
*Организация запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской

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#НАТО
#Украина
#Венгрия
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Госдеп: Принятие Украины в НАТО в ходе конфликта означало бы войну США с РФ
11 июля 2023, 20:59

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Вступление Украины в НАТО невозможно, пока она находится в состоянии конфликта с Россией, в противном случае США будут втянуты в войну с Россией. Об этом заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер.
«Это было бы неправильно принимать Украину, пока она в состоянии войны, что означало бы, что США были бы в состоянии войны с Россией», - заявил Миллер.

При этом он подчеркнул, что президент США Джо Байден подробно дал понять, что при его правлении это вариант развития событий невозможен. Таким образом, планируется, что Украина станет членом НАТО по окончанию конфликта. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина и вовсе не станет членом НАТО, если проиграет России.

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#США
#Россия
#Украина
#НАТО
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Аварийность на дорогах Московской области за год снизилась на 8%
11 июля 2023, 20:44

Фото: Минтранс МО

Число ДТП в Подмосковье по итогам шести месяцев снизилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«С начала года зафиксировано 1649 аварий с погибшими и ранеными. По итогам шести месяцев число ДТП в Подмосковье снизилось на 8%. Количество раненых сократилось на 10%, хотя тяжесть последствий аварий остаётся высокой. Самые частые виды ДТП с погибшими – столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
По его словам, только за прошедшую неделю произошло семь столкновений и четыре аварии с пешеходами, в которых погибли 12 человек
Более чем в половине случаев наезды на пешеходов происходят в тёмное время суток, так как люди часто идут вдоль дороги без световозвращающих элементов. Среди самых аварийных округов региона  – Раменский, Богородский, Чехов и Орехово-Зуево.
 
В министерстве отметили, что предотвращать и снижать число дорожно-транспортных происшествий помогает нацпроект «Безопасные качественные дороги».  

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#Минтранс МО
#автомобили
#ДТП
#аварии
#Алексей Гержик
#аварийность
#БКД
#Московская область
#Подмосковье
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Кирби: Скорое вступление Украины в НАТО маловероятно
11 июля 2023, 20:39

Фото: iStock/rarrarorro

Маловероятно, что Украина сможет стать полноценным членом НАТО в ближайшее время. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Он объяснил это тем, что членство Украины в НАТО определенно втянет альянс в прямой конфликт с Россией. Кроме того, Киев должен провести некоторые внутренние реформы.

Кирби также с понимание воспринял критику президента Украины Владимира Зеленского, который возмущен по поводу того, что в НАТО не намерены принимать конкретных решений о сроках приглашения страны в альянс на саммите. 
 
«Да, есть разочарование, есть желание быстро закончить эту войну, все это мы понимаем. Конечно, мы разделяем многие из этих беспокойств», – заключил Кирби.

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#НАТО
#Украина
#Белый дом
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Украинские православные после захвата храмов раскольниками проводят службы в поле и в палатках
11 июля 2023, 20:25

Фото: istockphoto/krblokhin

Верующие Украинской православной церкви, которые были изгнаны из храмов после рейдерских захватов, продолжают проводить богослужения, иногда в домах или в чистом поле. При этом раскольники свои обряды в захваченных церквях не проводят.
Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель руководителя Отдела внешних церковных связей протоиерей Игорь Якимчук. Он с грустью добавил, что те, кто штурмовал храмы и соборы, вовсе не являются церковными людьми, а потому на захваченных храмах сейчас просто висят замки, передает ТАСС. В то же время православные украинцы продолжают проводить церковные службы — в домах, гаражах, иногда в палатках, поставленных в чистом поле.

Протоиерей напомнил, что УПЦ является крупнейшей религиозной конфессией на Украине, которая объединяет около 13 тысяч приходов. И даже если раскольники при попустительстве киевских властей и молчании мирового правозащитного сообщества захватят все эти храмы, им не удастся переубедить прихожан, лишить людей их истинной веры.

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#упц
#раскольники
#храм
#захват
#служба
#верующие
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НАТО утвердила пакет многолетней помощи Украине
11 июля 2023, 20:15

Фото: istockphoto.com/Michele Ursi

Страны НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, который способствует достижению совместимости её вооружённых сил со стандартами альянса. Об этом объявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в ходе саммита в Вильнюсе.
Он отметил, что пакет поддержки включает в себя три основных элемента.

«Это план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина. Кроме того, лидеры подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены. Для Украины будет отменено условие выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления до одно этапа», — приводит РИА Новости слова Столтенберга.

До этого, лидеры НАТО в ходе саммита в Вильнюсе заявили, что развивающееся сотрудничество между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса.

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#Украина
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Подоляк: Украина знала, что не получит приглашение в НАТО на саммите
11 июля 2023, 20:13

Фото: iStock/alzay

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинское руководство знало, что Киев не получит приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.
По его словам, только Украина готова отвечать на все вызовы и нести ответственность.

«Мы знали, что НАТО сделает только первые шаги: долгосрочная программа и отказ от ПДЧ», - сказал Подоляк.

При этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина не станет членом НАТО, если потерпит поражение в конфликте с Россией.

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НАТО: партнёрство РФ и Китая противоречит интересам альянса
11 июля 2023, 19:55

Фото: istockphoto.com/Michele Ursi

Лидеры НАТО в ходе саммита в Вильнюсе заявили, что развивающееся сотрудничество между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса.
«Углубление стратегического партнерства между КНР и Россией и их взаимоусиливающие попытки подорвать международный порядок противоречат нашим ценностям и интересам», — приводит РИА Новости соответствующее заявление лидеров стран НАТО.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не станет членом альянса, если потерпит поражение в конфликте с Россией. По его словам, сейчас очень важно помочь Украине одержать победу в конфликте с РФ.

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#НАТО
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#Россия
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