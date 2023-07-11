Столтенберг: НАТО упростит вступление Украины в альянс

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции саммита блока в Вильнюсе сообщил, что страны-участницы НАТО приняли решение отменить первый этап вступления Украины в альянс.
«Сегодня страны-члены согласились послать сильный, единый позитивный сигнал Украине о постоянной поддержке, но также и сигнал о её пути к членству. Это включает пакет практической поддержки, который позволит достичь полной совместимости украинских и НАТОвских войск, создание совета Украина-НАТО, а также решение отменить план действий по членству, что значит, что вместо двух шагов для того, чтобы стать членом (НАТО), понадобится только один шаг», — сказал Столтенберг.
Также он добавил, что приглашение в альянс последует, когда все условия будут соблюдены.
Ранее сообщалось, что Зеленский отказался от выступления на саммите НАТО из-за «абсурдной» формулировки о членстве Украины в альянсе.
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Анастасия Чинкова