Столтенберг назвал дату проведения Совета Украина – НАТО

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что заседание с Украиной пройдёт в среду, 26 июля. Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF.
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску назвала главной целью заседания обсуждение перевозки украинского зерна по Чёрному морю. Также она уточнила, что Совет пройдёт на уровне послов.
Ранее Столтенберг провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил с ним выход России из зерновой сделки. Он уточнил, что осуждает действия Москвы, которая, по его мнению, использует зерно в качестве военного инструмента. А также пообещал, что НАТО остаётся на стороне Украины.
В понедельник, 17 июля, завершился срок проведения зерновой сделки, и Россия заявила, что не будет её продлевать. Позднее стало известно, что Киев собирается продолжать поставку зерна по Чёрному морю без участия России. На это Кремль ответил тем, что отныне каждый иностранный корабль, перемещающийся по Чёрному морю, будет восприниматься как поставщик военной помощи ВСУ.
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Ранее Столтенберг провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил с ним выход России из зерновой сделки. Он уточнил, что осуждает действия Москвы, которая, по его мнению, использует зерно в качестве военного инструмента. А также пообещал, что НАТО остаётся на стороне Украины.
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Анастасия Чинкова