Столтенберг назвал поставки вооружения Украине приоритетной задачей

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Поставка вооружений на Украину из западных стран является самой срочной задачей. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вильнюсе.
«Гарантии, документы, советы, встречи важны, но самая срочная задача сейчас – предоставить Украине достаточно вооружений», - считает Столтенберг.
Он отметил, что на саммите в Вильнюсе союзники по НАТО объявили о том, что готовы поставлять Украине вооружение. Столтенберг считает это очень важным вопросом.
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