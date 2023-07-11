Столтенберг обратился к Путину

Фото: iStock/Stas-Bejsov
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину на конференции в Вильнюсе. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган согласился на вступление Швеции в НАТО. Кремль на это ответит аналогично уже состоявшемуся включению в альянс Финляндии.
Читайте также:
Зеленский возмутился неготовностью НАТО пригласить Украину в альянс на саммите
Лавров: Россия предпринимает адекватные шаги в ответ на возможное расширение НАТО
Столтенберг оправдал решение США о передаче кассетных боеприпасов ВСУ
Анастасия Чинкова