Столтенберг оценил готовность НАТО к защите восточных флангов

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Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово к защите восточных флангов от Беларуси и РФ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс следит за тем, как развиваются события в РФ и Белоруссии. По его словам, блок может защитить свои восточные фланги. Об этом он заявил в рамках совместной пресс-конференции с лидерами семи государств НАТО, которая прошла в Гааге.
По его словам, в настоящий момент все силы НАТО находятся на своих позициях, чтобы можно было гарантировать защиту каждого союзника. Более того, он подчеркнул, что российская и белорусская стороны уже получили некие сигналы о готовности блока к обеспечению защиты.
Комментируя попытку мятежа, которая произошла 23-24 июня в России, Столтенберг заявил, что считает это внутренним делом России.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в США раскрыли последствия попытки мятежа Пригожина для РФ.
По его словам, в настоящий момент все силы НАТО находятся на своих позициях, чтобы можно было гарантировать защиту каждого союзника. Более того, он подчеркнул, что российская и белорусская стороны уже получили некие сигналы о готовности блока к обеспечению защиты.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в США раскрыли последствия попытки мятежа Пригожина для РФ.
Татьяна Лаврова