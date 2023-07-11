Столтенберг оправдал решение США о передаче кассетных боеприпасов ВСУ

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Решение США поставлять Украине особо опасные кассетные боеприпасы связано с «колоссальной потребностью» ВСУ в вооружении. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе публичного форума альянса.
«Потребности Украины в поставках боеприпасов и запчастей, в ремонте и обслуживании оружия колоссальные. Нужно понимать, что НАТО и страны альянса осенью прошлого года начали работать с промышленностью и производство теперь медленно увеличивается, и я приветствую это. Но проблема в том, что, поскольку у нас не было больших запасов оружия в начале, и производственные возможности не были достаточными на момент начала войны, потребуется время, чтобы мы запустили все производственные возможности, которые нам нужны. В этот период поставки боеприпасов – это вызов. Страны НАТО опустошили свои запасы", – заявил он.
Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что вскоре НАТО сможет производить больше боеприпасов для помощи Украине в связи с подписанием странами-участницами альянса долгосрочных контрактов.
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Анастасия Чинкова