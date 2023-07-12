Столтенберг открыл первое заседание Совета Украина-НАТО

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Открыто первое заседание Совета Украина-НАТО (СУН) на саммите альянса в Вильнюсе. Об этом сообщает ТАСС.
Глава НАТО Йенс Столтенберг открыл встречу, в которой принимает участие президент Украины Владимир Зеленский, следующими словами:
«Добро пожаловать всем на первое заседание Совета Украина - НАТО. Это исторический момент, Украина и страны НАТО сидят бок о бок, чтобы обсуждать общее видение евроатлантической безопасности».
После этого выступления СУН закрыли для прессы.
Перед открытием собрания Столтенберг провёл пресс-конференцию с Зеленским, в ходе которой заявил, что ситуация с Комиссией НАТО-Украина не повторится. Отныне отдельные страны-участницы НАТО не смогут блокировать заседания Совета.
Венгрия на протяжении нескольких лет блокировала заседания Комиссии НАТО-Украина из-за ущемляющих права венгерского национального меньшинства законов.
Совет Украина-НАТО должен стать аналогом Совета Россия-НАТО, который в 2008 году заблокировали США из-за завязавшейся войны между Грузией и Южной Осетией.
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«Добро пожаловать всем на первое заседание Совета Украина - НАТО. Это исторический момент, Украина и страны НАТО сидят бок о бок, чтобы обсуждать общее видение евроатлантической безопасности».
Перед открытием собрания Столтенберг провёл пресс-конференцию с Зеленским, в ходе которой заявил, что ситуация с Комиссией НАТО-Украина не повторится. Отныне отдельные страны-участницы НАТО не смогут блокировать заседания Совета.
«Я буду председательствовать в Совете, и я буду созывать его встречи. Поэтому отдельные страны НАТО не смогут блокировать заседания Совета Украина - НАТО. Каждая страна, включая Украину, также сможет созывать эту встречу для экстренных консультаций. В этом отличие от прошлой комиссии», – уверил Столтенберг.
Венгрия на протяжении нескольких лет блокировала заседания Комиссии НАТО-Украина из-за ущемляющих права венгерского национального меньшинства законов.
Совет Украина-НАТО должен стать аналогом Совета Россия-НАТО, который в 2008 году заблокировали США из-за завязавшейся войны между Грузией и Южной Осетией.
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Анастасия Чинкова