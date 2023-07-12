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Столтенберг: Победа России на Украине станет трагедией для Киева и ослабит НАТО

12 июля 2023, 14:04

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине станет трагедией для Киева и сделает НАТО более уязвимым.

Он подчеркнул, что большим риском будет победа Путина, который сможет ее достичь с использованием силы. Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО.

По мнению генсека альянса, победа России в конфликте сделает НАТО более уязвимым, а для Украины это станет настоящей трагедией. Он также добавил, что основная задача объединения состоит в передаче оружия Киеву.

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#Столтенберг
#НАТО
#Россия
#Украина
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Ситуация на Запорожской АЭС вызвала опасения во французском парламенте
12 июля 2023, 14:43

Фото: istockphoto.com/Alexey Tolmachov

Депутат Национального собрания Франции Алексис Жолли выразил опасения по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции.
«В контексте украинского контрнаступления эта огромная атомная электростанция представляет собой серьёзный вызов для международной безопасности и общественного здравоохранения», — приводит RT текст обращения парламентария к главе МИД Франции Катрин Колонне.

Кроме того, он поставил вопрос о том, насколько реальна опасность атомной аварии на ЗАЭС из-за конфликта. Жолли попросил главу МИД страны выразить позицию государства по этому вопросу.

В то же время российский посол в Париже Алексей Мешков заявил, что Франция через поставки дальнобойных ракет SCALP Украине всё больше втягивается в конфликт с Россией.

«Пусть и опосредованно, но это отнюдь не отвечает интересам французского общества», — приводят argumenti.ru слова Мешкова.

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#Франция
#Россия
#Украина
#ЗАЭС
#безопасность
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Володин поручил комитету Госдумы проработать организацию выставки пораженной техники НАТО
12 июля 2023, 14:37

Фото: сайт Кремля

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил Комитету по обороне проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют ее Украине.
В ходе заседания Госдумы, парламентарий выступил с предложением установить сожженную технику, которая направлялась союзниками Украины, рядом с посольствами тех стран, которые ее направили. 

Он отметил, что нужно продемонстрировать именно то вооружение, которое НАТО отправляет Киеву для использования в боевых действиях против России. 

Данный вопрос Володин поручил рассмотреть Комитету по обороне. 


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#Володин
#Украина
#западная техника
#выставка
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Столтенберг назвал поставки вооружения Украине приоритетной задачей
12 июля 2023, 14:23

Фото: РИА Новости/Максим Дурнев

Поставка вооружений на Украину из западных стран является самой срочной задачей. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вильнюсе.
«Гарантии, документы, советы, встречи важны, но самая срочная задача сейчас – предоставить Украине достаточно вооружений», - считает Столтенберг.

Он отметил, что на саммите в Вильнюсе союзники по НАТО объявили о том, что готовы поставлять Украине вооружение. Столтенберг считает это очень важным вопросом.

Генсек альянса также рассказал, что накануне некоторые страны-участницы НАТО учредили коалицию по обучению украинских пилотов на истребителях F-16. Подготовка начнется уже в самое ближайшее время.

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#НАТО
#Украина
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Нарышкин раскритиковал Турцию за возвращение Украине командиров «Азова»*
12 июля 2023, 14:22

Фото: iStock/Павел Бедняков

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин негативно охарактеризовал Турцию из-за её передачи боевиков нацбатальона «Азов»* Украине. Об этом он заявил ТАСС.
Нарышкин сказал, что действия Анкары – это невыполненные обязательства, что «нехорошо характеризует турецкую сторону».

Кроме того, он добавил, что у СВР после этой ситуации не было никаких контактов с Турцией.

Ранее сообщалось, что после встречи с Зеленским, Эрдоган вернул ему командиров нацбатальона «Азов»*.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ

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#СВР
#Турция
#Украина
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Замглавы Минпромторга: Планируется запретить покупку иностранных БПЛА для госзаказа
12 июля 2023, 13:59

Фото: iStock/valio84sl

До конца этого года планируется запретить покупку иностранных беспилотников для госзаказа. Об этом в ходе выставки «Иннопром-2023» сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.
«По осени же до конца года введём режим запрета, ограничения, на покупку иностранных беспилотников для целей реализации государственного гражданского заказа», – сказал эксперт. 
1 сентября будет представлен Национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем, а также станут известны требования по локализации беспилотников. 

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге началась выставка «Иннопром-2023» – площадка для поиска новых партнёров, инвесторов и заказчиков. Она будет работать до 13 июля. 

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#БПЛА
#Иннопром
#запрет
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Daily Star: Солнечная буря обрушится на Землю и вызовет «интернет-апокалипсис»
12 июля 2023, 13:52

Фото: istockphoto/Pitris

По мнению экспертов, текущий солнечный цикл достигнет своего пика к 2025 году, после чего на Землю обрушится мощная солнечная буря, которая вызовет настоящий «интернет-коллапс». Об этом пишет британский таблоид Daily Star.
Авторы статьи предупреждают, что после такой космической атаки интернет перестанет существовать в том виде, в котором мы его знаем. В солнечных бурях нет ничего необычного, передает сетевое издание «Блокнот». Их насчитывают уже 25 с 1755 года, когда эти явления начали фиксировать. Однако ученые обеспокоены тем, что текущий солнечный цикл слишком ускорился и завершается быстрее, чем обычно.

Солнечные радиационные и геомагнитные бури содержат электромагнитные импульсы, которые могут вызвать разрушительные последствия для Земли. По мнению эксперта Сагниты Адбу Джиоти, некоторые энергосистемы, в том числе и компьютеры, могут полностью разрушиться или отключиться. 

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#солнечная буря
#интернет
#земля
#ученые
#эксперт
#цикл
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Зеленский пообещал применять кассетные снаряды только по военным объектам
12 июля 2023, 13:51

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кассетные боеприпасы Киев будет применять исключительно по военным целям.
Глава государства заверил, что та помощь, которую Киев получил от США в виде кассетных боеприпасов, будет применяться только по военным объектам. Об этом он сообщил в рамках пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленский подчеркнул, что использование боеприпасов будет контролироваться и их применение возможно только на территориях, которые «временно подконтрольны» России. 

Накануне, Белый дом официально озвучил решение о передаче Киеву кассетных боеприпасов.

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#Зеленский
#кассетные боеприпасы
#Россия
#военные объекты
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Зеленский назвал результаты саммита НАТО хорошими
12 июля 2023, 13:43

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает результаты саммита НАТО, на котором Украину не пригласили в альянс, хорошими.
Он также отметил, что если бы Украина получила приглашение в НАТО, по результатам прошедшего саммита, то было бы идеально. Об этом украинский глава государства заявил в ходе пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

Накануне, Зеленский раскритиковал НАТО за отсутствие решений по приглашению Украины в альянс и назвал слабостью позицию союзников. 

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#Зеленский
#НАТО
#саммит
#Украина
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Нарышкин в телефонном разговоре с главой ЦРУ обсудил события на Украине
12 июля 2023, 13:27

Фото: iStock/Павел Бедняков

Директор внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил ТАСС о том, что в конце июня провёл телефонный разговор с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Главной темой обсуждения стали события на Украине.
«Предлогом для телефонного разговора, как я это оцениваю, со стороны американского коллеги были события 24 июня. Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло», — сказал он.

Беседа политиков длилась около часа. Нарышкин заявил, что личная встреча с Бернсом всё еще возможна. А вот условия для переговоров Путина и Зеленского ещё нуждаются в формировании.  

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