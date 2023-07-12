Столтенберг: Победа России на Украине станет трагедией для Киева и ослабит НАТО

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Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине станет трагедией для Киева и сделает НАТО более уязвимым.
По мнению генсека альянса, победа России в конфликте сделает НАТО более уязвимым, а для Украины это станет настоящей трагедией. Он также добавил, что основная задача объединения состоит в передаче оружия Киеву.
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Анастасия Крестьянова