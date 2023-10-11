Столтенберг пообещал решительный ответ при подтверждении атаки на Balticconnector

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что в случае подтверждения атаки на газопровод Balticconnector, НАТО предпримет решительный и единый ответ. Такое предупреждение он вынес перед началом двухдневной встречи глав минобороны стран Североатлантического блока в Брюсселе.
«В случае, если подтвердится намеренное действие, ответ НАТО будет единым и решительным», - заявил Столтенберг.
Ранее сообщалось, что работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией приостановлена из-за подозрения на утечку. В финской компании Gasgrid Finland отметили, что поставки газа в страну продолжаются через другой терминал. При этом представитель центральной криминальной полиции Финляндии Тимо Килпеляйнен заявил, что повреждение газопровода Balticconnector расследуется как вандализм с отягчающими обстоятельствами. Однако сейсмологи в Норвегии сообщили о том, что зафиксировали вероятный «взрыв» 8 октября в районе газопровода Balticconnector.
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Элина Позднякова