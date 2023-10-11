Столтенберг пообещал решительный ответ при подтверждении атаки на Balticconnector

По мнению одного из ведущих израильских новостных порталов, Россия и Белоруссия заняли недружественную по отношению к Изпаилю позицию. В качестве подтверждения такого мнения приводится тот факт, что президент РФ Владимир Путин даже не разговаривал по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.