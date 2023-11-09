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Столтенберг после решения Словакии призвал НАТО продолжить помощь Киеву

09 ноября 2023, 08:05
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с президентом Венгрии Каталин Новак заявил о решении Словакии остановить помощь Украине и призвал все страны Североатлантического альянса поддерживать Киев и дальше. Об этом пишет РИА Новости.

«Я не буду говорить об отдельных союзниках, но в целом мы проделываем огромную работу для оказания помощи Украине», — цитирует агентство слова Столтенберга.

Генсек также выразил уверенность, что поддержка Украины продолжится, так как это в интересах всех стран НАТО.

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#сша
#поддержка
#нато
#всу
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Филиппо предложил Франции выйти из ЕС и отдать своё место Украине
09 ноября 2023, 08:59

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Франция должна выйти из Европейского союза и отдать своё место Украине, об этом написал французский политик партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.
«ЕС только что сообщил Зеленскому, что Украина может присоединиться к союзу! Переговоры официально начинаются! Давайте оставим место Украине и как можно скорее уйдем!», - прокомментировал ситуацию Филиппо.

Политик убежден, что вступления в ЕС обнищавшей и слабой Европы - это безумие. Именно поэтому он считает, что Франции лучше выйти из союза, освободив там место для других стран.

Вчера аналогичные мысли высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав новых кандидатов на вступление в Европейский союз «киевско-кишинёвский «рахитом».

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#украина
#переговоры
#франция
#евросоюз
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Володин рассказал, чем Россия ответит G7 на воровство активов
09 ноября 2023, 08:37

Фото: сайт Кремля

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, страны G7 чистосердечно признались в том, что хотят своровать замороженные активы РФ.
Володин назвал это преступлением, которое должно получить оценку международных структур и иностранных государств. Также «незаконное решение США и их «шестёрки» — выстрел себе в ногу». По мнению Володина, инвесторы не будут вкладываться в эти страны, зная, что средства могут похитить по надуманным предлогам.
 
Володин отметил, что G7 окончательно разрушили миф о неприкосновенности собственности. Именно на нём базировалась американская и европейская правовые системы.  По словам Володина, у России возникают моральные и юридические основания, чтобы начать действовать в отношении активов стран G7, а их больше, чем замороженных российских средств. При этом, по мнению Володина, на российскую экономику это решение не повлияет.
 
В заключении Вячеслав Володин отметил, что самым надёжным способом вложения являются инвестиции в свою страну — Россию: «и деньги будут целы, и совесть чище».

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#вячеслав володин
#госдума
#новости
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У главы Башкирии Хабирова диагностировали коронавирус
09 ноября 2023, 08:23

Фото: istockphoto/Ovidiu Dugulan

Глава Башкирии Радий Хабиров заболел коронавирусом и ушёл на самоизоляцию.
Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона. При этом Радий Хабиров продолжает работать дистанционно. Информация о его состоянии не уточняется.

Ранее сообщалось, что в России началась новая волна заболеваемости COVID-19. Об этом в беседе с «Интерфакс» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её информации, вторая волна заболеваемости коронавирусом оказалась  мощнее чем та, что отмечалась в сентябре. Также Попова отметила, что 30% заболевших живут в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Но специалист уверяет, что заболеваемость распространится по всей России.

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#коронавирус
#башкирия
#заболевания
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Зеленский считает, что собаки лучше бы справились с управлением миром
09 ноября 2023, 08:15

Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что в мире не было бы войн, если бы им руководили собаки.
Об этом он заявил на пресс-конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке.

Журналисты спросили Зеленского, что до сих пор заставляет его смеяться. В ответ он выдвинул предложение отдать управление миром собакам, подчеркнув, что они бы занимались этим лучше людей.
 
«Иногда я смотрю на войну на Ближнем Востоке, на военные действия на Украине и думаю, что было бы лучше, если этой планетой правили собаки. Иногда я действительно не понимаю людей», —сказал Владимир Зеленский. После чего журналисты рассмеялись.
Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom заявил, что Вооруженные силы Украины больше не имеют возможности и ресурсов, чтобы предпринять очередную наступательную операцию. Бывший разведчик напомнил, что большинство западных военных еще до начала контрнаступления не сулили ВСУ никакого успеха.

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#владимир зеленский
#украина
#собаки
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MWM заявил о превосходстве России перед НАТО из-за уникального оружия
MWM: НАТО значительно уступает России в количестве и качестве зенитных ракет
09 ноября 2023, 06:18

Фото: iStock/aapsky

Российская Федерация обладает зенитной ракетой, которая производит боеприпасов для ПВО больше, чем все страны НАТО вместе, и не имеет аналогов в мире. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).
«Загоризонтная ракета 40Н6 позволяет комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции так, как не способна ни одна система в мире, кроме российских», — говорится в публикации.

Авторы отметили, что на способность зенитных ракет поражать цели негативно влияет изгиб поверхности земли, охарактеризовав при этом возможности российской ракеты как «бесподобные».

Кроме того, в MWM обратили внимание на количественное превосходство ВС РФ в сфере таких ракет. По словам журналистов, Россия может поставлять комплексы С-400 одновременно в Индию и Белоруссию, восполняя при этом собственный расход в рамках СВО на Украине.

«Россия однозначно обладает значительным перевесом в производственных мощностях (по выпуску зенитных ракет. — Прим. ред.) над всеми странами НАТО вместе взятыми», — заключили обозреватели.

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#россия
#ракета
#нато
#сво
#вс рф
#ракеты
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Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Казахстан
09 ноября 2023, 05:54

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин 9 ноября прибыл с официальным визитом в Казахстан. Как рассказал ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, обеим странам предстоит «сверка часов» по всему комплексу отношений Москвы и Астаны.
В столице Казахстана Путин встретится с главой республики  Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы — вначале в узком, а затем и в расширенном составах делегаций. После этого запланировано подписание ряда межгосударственных документов. 



Кроме этого, Путин и Токаев по видеосвязи примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Казахстана, темой которого станет сельское хозяйство как основа сильной экономики. Само мероприятие пройдет в Костанае.

Ранее в интервью газете «Казахстанская правда» президент России подчеркнул, что инициативы Казахстана будут способствовать укреплению потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во время казахстанского председательства в этой организации. Он также добавил, что эти инициативы способствуют развитию возможностей для сотрудничества между государствами-членами ОДКБ.

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#владимир путин
#казахстан
#россия
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Пентагон: США нанесли удар по складу оружия КСИР Ирана, расположенному в Сирии
09 ноября 2023, 03:59

Фото: iStock/Phototreat

Соединённые Штаты нанесли удар по оружейному складу в Сирии, который предположительно используют Корпус стражей исламской революции (КСИР) — элитные части иранской армии, а также связанные с ним группировки. Об этом говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина, распространённом в среду.
«По указанию президента Джо Байдена Вооружённые силы США нанесли в порядке самообороны удар по объекту на востоке Сирии, используемому иранским Корпусом стражей исламской революции и аффилированными группами», —
отметил глава Пентагона.

Министр добавил также, что авиаудар наносился в ответ на обстрелы американских военных баз в регионе. Его совершили два бомбардировщика F-15, при этом «на земле» погибли 9 человек.

Позднее телеканал Al Mayadeen сообщил, что после атаки ВВС США на восточные кварталы Дейр-эз-Зора в районе реки Евфрат начались боестолкновения между войсками Сирии и США. По его информации, стороны применяют крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерийские орудия.

Военные американской армии погибают от непрекращающихся ударов по базам США в Сирии и Ираке, об этом рассказал ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Джорджу Гэллоуэю.

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#сша
#сирия
#иран
#база
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Путин: Контакты в военной сфере между Россией и Китаем приобретают новый уровень
09 ноября 2023, 03:54

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжаном Юся 8 ноября заявил, что контакты РФ и Китая в военной и военно-технической сферах переходят на новый уровень.
Путин отметил, что Россия и Китай по примеру времён холодных войн не выстраивают военные союзы. При этом страны спокойно реагируют на создание военных блоков США с другими государствами, но в то же время укрепляют собственную безопасность.

«Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру холодной войны. Наше взаимодействие с вами носит конструктивный характер и является серьезным фактором стабилизации международной обстановки», — цитируют «Известия» слова президента.


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#россия
#военные
#безопасность
#китай
#страны
#путин
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Трамп может пойти на выборы вместе с журналистом Карлсоном
Дональд Трамп может сделать журналиста Такера Карлсона своим вице-президентом
09 ноября 2023, 03:39

Фото: Сайт Кремля

Дональд Трамп сообщил журналистам, что может рассмотреть кандидатуру журналиста и бывшего телеведущего Fox News Такера Карлсона на пост вице-президента на предстоящих выборах в ноябре 2024 года. Об этом пишет РИА Новости.
Во время программы «Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона» у Трампа спросили, может ли он предложить Карлсону баллотироваться вместе с ним на пост вице-президента. Бывший глава Белого дома ответил на этот вопрос утвердительно, при этом назвав Карлсона «человеком со здравым смыслом».

Не так давно издание The New Your Times опубликовало результаты опросов общественного мнения о поддержке Трампа в «колеблющихся» штатах. Как оказалось в пяти из шести таких штатов — Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании — население больше доверяет Трампу, чем Байдену в вопросах экономики, внешней политики и миграции, причем перевес экс-президента составляет от 3 до 10 процентов голосов опрошенных. Джо Байден опережает Трампа на 2% лишь в Висконсине. 

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#выборы
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