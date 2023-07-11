Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по вступлению в НАТО. 

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложил отменить для Украины план действий для вступления в альянс.
Генсек добавил, что он озвучил три пункта, которые поспособствуют приближению страны к альянсу. Он пояснил, что речь идет, в том числе, о пакете многолетней поддержки.
Читайте также:
Американский «самолет Судного дня» прилетел из США в Вильнюс, где пройдет саммит НАТО
Глава делегации в Вене Гаврилов рассказал о значении саммита для НАТО
В США заявили, что Украине уже ничто не поможет
Анастасия Крестьянова