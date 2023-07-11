Радио1
Главная / Новости / Политика/ Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по вступлению в НАТО

Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по вступлению в НАТО

11 июля 2023, 12:02

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложил отменить для Украины план действий для вступления в альянс.

По его мнению, отмена плана позволит Украине сократить процесс присоединения к объединению. Об этом он сообщил перед началом саммита НАТО в Вильнюсе.

Генсек добавил, что он озвучил три пункта, которые поспособствуют приближению страны к альянсу. Он пояснил, что речь идет, в том числе, о пакете многолетней поддержки.

Читайте также:

Американский «самолет Судного дня» прилетел из США в Вильнюс, где пройдет саммит НАТО

Глава делегации в Вене Гаврилов рассказал о значении саммита для НАТО

В США заявили, что Украине уже ничто не поможет

#НАТО
#Украина
#Столтенберг
#саммит
Читайте нас в
Макрон: Франция готова предоставить ВСУ дальнобойное оружие
11 июля 2023, 12:34

Фото: iStock/3D_generator

Французский президент Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция передаст ВСУ дальнобойные ракеты SCALP. Об этом сообщает Tf1Info.
В настоящее время Украина располагает англо-французским оружием дальнего радиуса действия Storm Shadow. Это самое дальнобойное вооружение, которое используют ВСУ. Эти ракеты могут достигать расстояния до 200 км.

Читайте также:

Рогозин: В Москве изучают ракету Storm Shadow

Российские военные смогли захватить ракету Storm Shadow

Американский разведчик Риттер назвал захват Storm Shadow «нехорошим днем» для Запада
#ВСУ
#вооружение
Читайте нас в
Политолог Баширов объяснил, почему Байден прилетел на саммит НАТО на «самолете Судного дня»
11 июля 2023, 12:26

Фото: istockphoto / rarrarorro

Американский «самолет Судного дня» Boeing 747-E4B приземлился в Вильнюсе перед началом саммита НАТО, следует из данных сервиса Flightradar24. О том, почему у самолета такое название и чего ждать от предстоящего саммита, рассказал «Радио 1» политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
«Этот борт всегда сопровождает президентов США. Если будет какая-то чрезвычайная ситуация, то президента помещают в самолет и оттуда он берет управление Пентагоном, также он ведет взаимодействие с теми, кто остается в Вашингтоне или в посольстве. Его так прозвали «самолет Судного дня», потому что он является передвижным командным пунктом для президента Соединенных штатов. Скрытых смыслов в названии нет, так как даже у нашего президента есть точно такой же самолет, на котором он летает», - поделился эксперт.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что основная цель предстоящего саммита НАТО - подтвердить поддержку режима президента Украины Владимира Зеленского.
 
«На самом деле, ключевым в саммите является Шведский кейс, Турция дает согласие на вступление Швеции в состав НАТО, это главная история. Второе, это обсуждение единства внутри НАТО. Там будут официальные переговоры, и неофициальные. На официальных все будут улыбаться, жать друг другу руки, говорить о единстве. А неофициально будут обсуждать возможные контуры мирных переговоров. Все видят, что наступление Украины не удалось, они не преодолели даже первую линию обороны и сейчас идет истощение материальных ресурсов. Отсюда и заявление США, что они готовы поставлять кассетные боеприпасы, потому что обычные заканчиваются. Это прямое заявление официальных лиц, разных стран, в том числе и президента США», - отметил Баширов.

Ранее сообщали, что НАТО не сделает Украину членом альянса из-за страха прямого столкновения с Россией, которое может вылиться в третью мировую войну. 

«Все пофотографируются, погладят Зеленского по голове и скажут, продолжай в том же духе, отправляй на убой своих граждан. А мы видим незаконную мобилизацию каждый день, хватают на улице, 14 дней обучают и сразу отправляют в бой против наших закаленных, подготовленных военных частей. Самый главный результат этого саммита, что ничего нового Украине не дадут. Они будут имитировать, что Украину когда-то возьмут в НАТО, создадут какой-нибудь совет для обсуждения вопроса, но это все пиар, никакой официальной процедуры для принятия НАТО Украины не будет, - заключил политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
 
Читайте также: 

Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по вступлению в НАТО. 

В НАТО впервые после холодной войны согласовали планы об ответе на атаку России. 

Политолог Шаповалов: Саммит НАТО станет провальным и для Украины, и для его участников. 

#НАТО
#саммит
#самолет
#США
Читайте нас в
На Украине заявили о конфискации квартир Артемия Лебедева в Киеве
11 июля 2023, 12:24

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Минюста о конфискации квартир в центре Киева, которые якобы принадлежат российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву.
По словам директора департамента санкционной политики министерства юстиции Инны Богатых, имущество российского дизайнера перешло в доход государства. Об этом она написала в своей социальной сети.

Иск Минюста был удовлетворен судом. В распоряжении блогера были две квартиры в центре украинской столицы. Ранее, в отношении Лебедева были введены персональные санкций и заочно предъявлено обвинение в оправдании действий России на Украине.  

Читайте также: 

Италия заморозила активы российских олигархов на сумму около $2,5 млрд

Эстония нашла способ использовать активы РФ для помощи Украине

МИД Великобритании: Западные страны пока не нашли легальный способ конфискации активов РФ



#Лебедев
#Киев
#дизайнер
#конфискация
#суд
Читайте нас в
Киссинджер заявил, что за подрывом «Северных потоков» стоит Украина
11 июля 2023, 11:39

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер высказал мнение, что за подрывом газопроводов «Северный поток» стоит Украина.
Об этом он заявил в ходе разговора с российскими пранкерами, которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующая запись разговора опубликована в телеграмм-канале пранкеров Лексуса и Вована.

Бывшему госсекретарю задали вопрос о том, кто причастен к подрыву газопровода от имени Зеленского. Киссинджер ответил, что думал, что это совершила Украина, однако, не стал бы винить ее за содеянное. 

«Если честно, я думал, что это вы. Но я не стал вас за это винить. Я бы не сказал, что это критика», - заявил он. 
Диверсию на газопроводе совершили в 2022 году. Несмотря на расследование, которое якобы проводит Запад, виновные до настоящего времени найдены не были. 

Читайте также: 

Власти США не могут исключить риск наступления рецессии

Экс-советник Пентагона Макгрегор считает, что США разрушили Украину вместо РФ

Аргентинский аналитик Ламеса обвинил США в лицемерии при защите свободы слова

#Северный поток
#Украина
#подрыв
#США
Читайте нас в
NYT: Военный конфликт на Украине – подготовка США к конфронтации с Китаем
11 июля 2023, 10:44

Фото: iStock/ffikretow

Военное столкновение на Украине «служит генеральной репетицией конфронтации США с Китаем». Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).
Вашингтон собирается расширять военную промышленность и ограничить доступ Китая к американским технологиям. Такие действия американских властей не разделяют интересов европейского правительства, что говорит о попытке руководства США и НАТО «заставить Европу» идти по американскому курсу. 

Читайте также:

Минобороны КНР: США, продавая оружие Тайваню, превращают остров в «пороховую бочку»

В Пекине прокомментировали слова Байдена о «колоссальных проблемах» Китая

Трамп заявил, что Китай полностью контролирует Байдена
#военныйконфликт
#США
#Китай
#Украина
Читайте нас в
Американский «самолет Судного дня» прилетел из США в Вильнюс, где пройдет саммит НАТО
11 июля 2023, 10:22

Фото: iStock/undefined undefined

По данным сервиса Flightradar24, американский «самолет Судного дня» Boeing 747-E4B приземлился в Вильнюсе перед началом саммита НАТО.
По информации администраторов ресурса, ​самолет вылетел из штата Мэриленд, где находится военная ​база. В настоящее время воздушное судно находится в Вильнюсе, где пройдет саммит НАТО 11-12 июля. 

​На ​борту самолета находится командный пункт Пентагона на случай ядерной войны. Известно, что самолет может находиться в ​воздушном пространстве непрерывно несколько суток. 

Читайте также: 

Глава делегации в Вене Гаврилов рассказал о значении саммита для НАТО

Посол Антонов: США готовят мнение общества к одобрению антироссийских решений на вильнюсском саммите

National Interest: НАТО найдет причины, чтобы не принять Украину в альянс

#самолет
#США
#саммит
#судный день
#НАТО
Читайте нас в
Талибан* приостанавливает деятельность Швеции в Афганистане из-за сожжения Корана
11 июля 2023, 09:32

Фото: iStock/NatanaelGinting

В заявлении представителя комиссии по вопросам культуры говорится, что Талибан* приостанавливает деятельность Швеции в Афганистане из-за акта сожжения Корана.
Уточняется, что мера будет действовать до тех пор, пока страна не принесет мусульманам извинения, пишет издание РИА Новости.

Организация назвала сожжение Корана отвратительным актом и оскорблением мусульманской веры в Швеции. 

Напомним, полиция Швеции позволила сжечь Коран в Стокгольме. Сожжение священной книги было протестной акцией. Провокационный поступок был совершен возле главной мечети.

Читайте также: 

Талибан* запретил в Афганистане салоны красоты

В США не нашли доказательств поставок американского оружия талибами* в РФ

Талибы* запретили девушкам получать среднее и высшее образования

*организация запрещена в России
#Афганистан
#Швеция
#Коран
Читайте нас в
Военный эксперт Марочко заявил о росте числа женщин в ВСУ
11 июля 2023, 08:29

Фото: iStock/alzay

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что рост числа женщин-военнослужащих в рядах украинской армии отмечается в зоне ответственности Южного военного округа в Донбассе.
 Он сослался на данные разведорганов и заявил, что процентное соотношение женщин-военнослужащих составляет примерно 30%. Об этом пишет издание РИА Новости.

По словам эксперта, среди женщин есть как офицеры, так и рядовые. Значительный рост зафиксирован за прошедший месяц. Он также уточнил, что речь идет о Южном военном округе в Донбассе. 

Накануне сообщалось, что на стороне ВСУ ведут боевые действия около ста французских наемников, некоторые из ​них - неонацисты. 

Читайте также: 

Минобороны РФ заявило об усилении Киевом вербовки наемников из-за срыва мобилизации

Российские военные уничтожили отряд диверсантов ВСУ

ВСУ жалуются на призывы союзников активно наступать
#ВСУ
#Украина
#женщины
#военные
Читайте нас в
Адвокат УПЦ Чекман сообщил о захвате корпусов в Киево-Печерской лавре
11 июля 2023, 08:12

Фото: iStock/krblokhin

Выступающий в интересах УПЦ адвокат Никита Чекман сообщил, что украинские власти при содействии силовиков производят захват корпусов монастыря канонической УПЦ на территории Киево-Печерской лавры.
Он заявил, что стало известно о захвате 54-корпуса лавры. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

Адвокат сопроводил свой пост видеозаписью, на которой видно, как полицейские оцепили здание церкви. Прихожане и монахи стоят у стен обители, в корпус их не пускают. 

Ранее сообщалось, что в Киеве началась силовая зачистка Киево-Печерской лавры. Сотрудники полиции применяли силу к прихожанам и выгоняли их из церкви. 
 
Читайте также: 

Раскольники ПЦУ захватили храм УПЦ в Киевской области

Епископ Макаровский: Украинские нацисты заставили батюшку копать могилу ложкой

СБУ задержала священнослужителя УПЦ в Бородянке




#УПЦ
#захват
#Украина
#силовики
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников