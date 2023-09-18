Столтенберг призвал власти Германии поставить Украине ракеты Taurus

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал власти ФРГ передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, передает телеканал NTV.
«Решительная поддержка Украины со стороны Германии, включая танки и системы ПВО, имеет решающее значение. Украина имеет право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН. И если мы серьезно относимся к Уставу ООН, мы должны помочь Украине», — заявил Столтенберг.
Он напомнил, что США, Великобритания и Франция уже передали Украине оружие большой дальности. По его словам, теперь очередь за Германией, которая является ключевым поставщиком оружия Киеву, заключил Столтенберг.
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Элина Позднякова