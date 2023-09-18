Столтенберг призвал власти Германии поставить Украине ракеты Taurus

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что запрет на въезд в страны ЕС машин с номерными знаками РФ аналогичен запрету на прилет россиян в Прагу, который был принят вскоре, после начала проведения СВО на территории Украины. Об этом он сообщил агентству ЧТК.