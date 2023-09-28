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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел рабочую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Генсек прибыл в Киев для встречи с Зеленским, где они обсудили усиление работы украинских противовоздушных систем.
При этом, ранее главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский предупредил, что Украина рискует потерять своих союзников из-за выпадов и неблагодарности, проявленных президентом Владимиром Зеленским. Он отметил, что Зеленский и украинские зерновые магнаты выбрали путь публичной конфронтации и обратились к судебным искам через Всемирную торговую организацию, вместо того чтобы вести конструктивный диалог.
Турецкое издание Dik Gazete сообщало, что США и Евросоюз могут попытаться закончить украинский конфликт с помощью переговоров. Поэтому в ближайшее время у Украины может смениться лидер.
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При этом, ранее главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский предупредил, что Украина рискует потерять своих союзников из-за выпадов и неблагодарности, проявленных президентом Владимиром Зеленским. Он отметил, что Зеленский и украинские зерновые магнаты выбрали путь публичной конфронтации и обратились к судебным искам через Всемирную торговую организацию, вместо того чтобы вести конструктивный диалог.
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Евгения Парфентьева