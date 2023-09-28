Столтенберг раскрыл последствия капитуляция Украины

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что капитуляция Украины не приведет к миру, она приведет к оккупации.
«Капитуляция Украины не будет означать мира, она приведет к оккупации. Мир любой ценой не будет миром совершенно», - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Он подчеркнул, что чем сильнее становится Украина, тем ближе и окончание конфликта. Столтенберг полностью поддержал «формулу мира», представленную Зеленским, в очередной раз повторив, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
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Элина Позднякова