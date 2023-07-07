Столтенберг рассказал о позиции НАТО по кассетным боеприпасам для Украины

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет определенной позиции по конвекции о кассетных боеприпасах, решения принимаются самостоятельно правительствами стран-членов НАТО.
Он уточнил, что НАТО не имеет единой позиции для всех стран-участниц по передаче Киеву запрещенных кассетных боеприпасов.
По его словам, некоторые страны НАТО подписали конвенцию о запрете кассетных боеприпасов, при этом другие этого делать не стали.
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«Поэтому отдельные союзники должны принимать решения по поставкам оружия и оборудования на Украину. Эти решения принимаются отдельными правительствами, а не НАТО как организацией», - сказал Столтенберг.
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Элина Позднякова