Столтенберг: Самое важное сегодня – обеспечить, чтобы Путин не выиграл

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Генсек НАТО Столтенберг назвал бессмысленным обсуждение членства Украины в НАТО без ее победы в конфликте
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Украина не победит в конфликте, смысла обсуждать ее членство в альянсе не будет. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на форуме в Брюсселе, пишет издание РИА Новости.
По его словам, самым важным на сегодняшний день является обеспечение того, что президент России Владимир Путине не выиграет в конфликте. Он также добавил, что Украина должна сохранится как суверенное государство, в противном случае, если страна утратит независимость и перестанет существовать как суверенная демократическая страна, обсуждать ее членство в НАТО не будет смысла.
Столтенберг также отметил, что альянс намерен продолжать демонстрировать единство в поддержке Киева.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Столтенберг призвал НАТО нарастить производство оружия из-за Украины.
По его словам, самым важным на сегодняшний день является обеспечение того, что президент России Владимир Путине не выиграет в конфликте. Он также добавил, что Украина должна сохранится как суверенное государство, в противном случае, если страна утратит независимость и перестанет существовать как суверенная демократическая страна, обсуждать ее членство в НАТО не будет смысла.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Столтенберг призвал НАТО нарастить производство оружия из-за Украины.
Анастасия Крестьянова