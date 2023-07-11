Столтенберг: Украина не попадет в НАТО, если проиграет России

Фото: РИА Новости/Максим Дурнев
Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина не станет членом НАТО, если потерпит поражение в конфликте с Россией.
По его словам, сейчас очень важно помочь Украине одержать победу в конфликте с Россией.
При этом он предложил отменить для Украины план действий для вступления в альянс. По его мнению, отмена плана позволит Украине сократить процесс присоединения к объединению.
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«Если Украина не победит, то вопрос о гарантиях и членстве в НАТО вообще не будет стоять», - заявил Столтенберг на пресс-конференции, которая состоялась в конце первого дня саммита.
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Элина Позднякова