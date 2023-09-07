Столтенберг: Украина никогда не была так близка к членству в НАТО, как сейчас

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Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина никогда не была так близка к членству в НАТО, как сейчас. Об этом Столтенберг сообщил на совместном заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности ЕП.
Напомним, ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк завил, что Украина не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО. По словам Подоляка, такой шаг — это проигрыш демократии, а также уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения.
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Екатерина Коршунова