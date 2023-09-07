Столтенберг: Украина никогда не была так близка к членству в НАТО, как сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия 6 сентября нанесла ракетный удар по рынку в Константиновке, в результате чего, погибли 16 человек, в том числе ребенок. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Вину за произошедшее украинский президент возложил на Россию. Однако, Минобороны РФ неоднократно заявляло, что российские военные не обстреливают объекты гражданской инфраструктуры. Редакция «Радио 1» выяснила подробности произошедшего.