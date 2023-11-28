Столтенберг: Украина приблизилась к НАТО, но ее туда пока не приглашали

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом альянса, однако временные рамки он не уточнил, передает интернет-издание Index.
«Будущее Украины - в НАТО. Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде, и мы продолжим поддерживать ее в проведении необходимых реформ на пути к членству», - заявил Столтенберг перед двухдневной встречей глав внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО в Брюсселе.
При этом он отметил, что Украину пригласят в альянс только после того, как Киев выполнит все условия и все союзники одобрят это приглашение.
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Элина Позднякова