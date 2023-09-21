Фото: istockphoto/Michele Ursi
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае победы Киева в конфликте США смогут сконцентрироваться на противостоянии с Китаем. Он отметил, что если американцы беспокоятся о КНР, им необходимо обеспечить победу Украины.
Ранее российская сторона направила странам, входящим в НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием препятствует успеху российско-украинских переговоров, затягивает конфликт и имеет негативный эффект.
Читайте также:
Сийярто: НАТО и ЕС просили Венгрию не встречаться с коллегами из России
В США предсказали Армагеддон в случае дальнейшего финансирования Киева
Eurasian Times: Россия держит в запасе мощное оружие для войны с НАТО
Александр Бойцов