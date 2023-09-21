Столтенберг: В случае победы Киева США сфокусируются на Китае

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае победы Киева в конфликте США смогут сконцентрироваться на противостоянии с Китаем. Он отметил, что если американцы беспокоятся о КНР, им необходимо обеспечить победу Украины.