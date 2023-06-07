Столтенберг заявил, что комиссия НАТО - Украина обсудит подрыв Каховской ГЭС

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Он заявил, что провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой о подрыве электростанции и обсудил с ним экологическую катастрофу, к которой может привести произошедшее. Столтенберг сообщил, что глава украинского ведомства присоединится к заседанию комиссии в виртуальном режиме. В ходе собрания странами-членами альянса будет поднята тема разрушения платины Каховской ГЭС, отметил он.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин впервые прокомментировал подрыв Каховской ГЭС. Он заявил, что инцидент привел к масштабной катастрофе.