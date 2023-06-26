Столтенберг заявил, что мятеж Пригожина показал «хрупкость режима в Германии»

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Генсек НАТО перепутал Россию и Германию
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналиста о ситуации с ЧВК «Вагнер», заявил, что разглядел в этом «хрупкость режима в Германии», сообщает «РИА Новости».
«Я думаю, что то, что мы видели в последние дни в России, демонстрирует хрупкость режима в Германии», - заявил Столтенберг, чем вызвал волну смеха, прокатившуюся по залу.
Напомним, председатель комитета нижней палаты парламента по законодательству и госстроительству Павел Крашенников завил, что частные военные компании больше не смогут вербовать заключенных. Депутат добавил, что теперь желающие нести военную службу заключенные будут иметь возможность заключить контракты только с Минобороны.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Екатеринбурге полицейские пришли домой к бывшему боевику ЧВК «Вагнер», после прогремевших на всю страну субботних событий. По словам военного, правоохранители расспросили его, не связывался ли с ним кто-нибудь из бывших сослуживцев, на что мужчина ответил, что после завершения контракта никаких контактов с ЧВК не имеет.
«Я думаю, что то, что мы видели в последние дни в России, демонстрирует хрупкость режима в Германии», - заявил Столтенберг, чем вызвал волну смеха, прокатившуюся по залу.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Екатеринбурге полицейские пришли домой к бывшему боевику ЧВК «Вагнер», после прогремевших на всю страну субботних событий. По словам военного, правоохранители расспросили его, не связывался ли с ним кто-нибудь из бывших сослуживцев, на что мужчина ответил, что после завершения контракта никаких контактов с ЧВК не имеет.
Евгения Парфентьева