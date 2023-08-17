Столтенберг заявил, что НАТО будет помогать Киеву до победы

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НАТО будет поддерживать Украину до ее победы. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Осло.
«НАТО будет поддерживать Украину, пока она не победит в войне», - заявил Столтенберг.Так, генсек Североатлантического альянса ответил на вопрос журналистов о том, возможен ли тот вариант, при котором Украина уступит какие-то территории для того, чтобы скорее завершить конфликт.
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