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Североатлантический альянс не видит военной угрозы членам НАТО или союзникам с российской стороны, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Северной Македонии.
«Мы не видим какой-либо непосредственной военной угрозы со стороны России союзникам и региону (Западных Балкан), но остаемся бдительными», - так Столтенберг ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление украинского лидера Владимира Зеленского об угрозе со стороны России Западным Балканам.
При этом, ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вооруженных силы РФ, подавляя военный потенциал ВСУ на полях специальной военной операции, этим самым уничтожают и Североатлантический альянс, который поставляет Киеву оружие.
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Евгения Парфентьева