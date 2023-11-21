Столтенберг заявил, что НАТО не видит военной угрозы союзникам со стороны РФ

Одной из главных причин эскалации конфликта между Израилем и Палестиной стало невыполнение США постановлений ООН о создании двух независимых государств. Об этом сообщил президент России Владимир Путин по итогам саммита БРИКС по ситуации на Ближнем Востоке, в котором глава РФ принял участие в онлайн-формате.