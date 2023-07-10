Столтенберг заявил, что страны НАТО начнут тратить на оборону минимум 2% ВВП

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что страны альянса на саммите в Вильнюсе обязуются тратить на оборону минимум 2% ВВП.
Столтенберг отметил, что данная цифра должна быть полом, от которого нужно отталкиваться, а не потолком.
Генеральный секретарь уверен, что увеличение инвестиций в безопасность- основа процветания экономики и общества государств-членов НАТО.
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Генеральный секретарь уверен, что увеличение инвестиций в безопасность- основа процветания экономики и общества государств-членов НАТО.
«Предотвращение агрессии сегодня обходится дешевле, чем ведение войны завтра», — сказал Йенс Столтенберг..
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Мария Фирсова