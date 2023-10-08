Сторонники ХАМАС анонсировали массовые атаки на Западном берегу реки Иордан

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Представители палестинского движения ХАМАС анонсировали массовые выступления на Западном берегу реки Иордан (территория между Израилем и Иорданией). По их словам, атаки начнутся сегодня, в 18:00.
После массированных авиаударов по сектору Газа боевики ХАМАС снова вторглись на территорию Израиля на некоторых участках. В частности, тяжелые бои идут между палестинцами и Армией обороны Израиля на окраине общины Маген в южной части страны.
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Александр Бойцов