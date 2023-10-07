Страна-союзница России поддержала действия Палестины в Израиле

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Сирия, являющаяся союзником России, заявила о поддержке военных действий палестинского движения ХАМАС на территории Израиля. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на сирийское внешнеполитическое ведомство.
По сообщению МИД, Сирия поддерживает действия палестинцев, которые стремятся искоренить сионистский терроризм. В ведомстве также отметили, что Палестина одержит победу в этом конфликте.
Кроме того, в МИД Сирии убеждены, что Палестина имеет право стать суверенным государством.
При этом, арабская страна выступила против действий израильской оккупации в отношении палестинского народа.
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Анастасия Чинкова