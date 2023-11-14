«Страна»: В Киеве грузовой поезд сошел с рельсов

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В Киеве с рельсов сошел грузовой поезд. Об этом пишет украинское издание «Страна».
«В Киеве сошел с рельсов грузовой поезд, пишут телеграм-каналы», - говорится в сообщении украинского издания.
Уточняется, что в настоящее время перекрыто движение кольцевой электрички между станциями Почайна и Святошино. Восстановить повреждения планируется до 10 часов (11.00 по московскому времени).
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