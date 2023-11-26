«Страна.ua»: В Киевской области и Черкассах слышны взрывы

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В Киевской области и Черкассах (Черкасская область) произошли взрывы, сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».
Согласно актуальным данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской и Черкасской областях.
Ранее Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские мониторинговые каналы сообщал, что российские дроны «Герань-2» и крылатые ракеты Х-59 атакуют ряд объектов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Полтавской области, включая военный аэродром Миргород, где базировалась 831-я бригада тактической авиации ВСУ.
Вооружённые силы России в субботу, 25 ноября, нанесли ряд массированных ударов по территории Киева. Для этого использовались беспилотники «Герань-2». В результате атаки были повреждены ЛЭП, что повлекло за собой отключение света в центральной части столицы. Также наблюдались перебои в работе киевского метрополитена. Взрывы были слышны в Голосеевском районе Киева, в центре города, а также в районе международного аэропорта Жуляны.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Ранее Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские мониторинговые каналы сообщал, что российские дроны «Герань-2» и крылатые ракеты Х-59 атакуют ряд объектов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Полтавской области, включая военный аэродром Миргород, где базировалась 831-я бригада тактической авиации ВСУ.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Артем Путинцев