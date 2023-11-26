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«Страна.ua»: В Киевской области и Черкассах слышны взрывы

26 ноября 2023, 02:00
Фото: iStock/Naeblys

Фото: iStock/Naeblys

В Киевской области и Черкассах (Черкасская область) произошли взрывы, сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».
Согласно актуальным данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской и Черкасской областях.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские мониторинговые каналы сообщал, что российские дроны «Герань-2» и крылатые ракеты Х-59 атакуют ряд объектов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Полтавской области, включая военный аэродром Миргород, где базировалась 831-я бригада тактической авиации ВСУ.


Вооружённые силы России в субботу, 25 ноября, нанесли ряд массированных ударов по территории Киева. Для этого использовались беспилотники «Герань-2». В результате атаки были повреждены ЛЭП, что повлекло за собой отключение света в центральной части столицы. Также наблюдались перебои в работе киевского метрополитена. Взрывы были слышны в Голосеевском районе Киева, в центре города, а также в районе международного аэропорта Жуляны.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#киев
#украина
#взрывы
#воздушная тревога
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На Украине начались проблемы с топливом из-за конфликта на границе с Польшей
26 ноября 2023, 00:57

Фото: iStock/masterSergeant

Проблемы с поставками топлива начались на Украине на фоне перекрытия границы с Польшей, сообщил заместитель министра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире украинского телемарафона.
«Мы уже видим проблемы с такими важными поставками, как [поставки] топлива на Украину», — рассказал Дмитрасевич.

По словам чиновника, компенсировать утраченные экспортные возможности по перемещению товаров через польско-украинскую границу получится благодаря железнодорожным и морским перевозкам.

Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска, которые находятся на границе с Украиной. В их требования входили: восстановление отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановка действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля прошлого года и проведение их проверки, а также раздел очереди пустых и загруженных машин.

Движение грузовиков затруднено на пунктах пропуска — «Корчева — Краковец», «Хребенное — Рава-Русская», а также «Дорохуск — Ягодин».

Украина направила ноту в министерство иностранных дел Польше после гибели уже второго водителя фуры в пробке на границе, об этом сообщил посол в Варшаве Василий Зварыч на своей странице в социальной сети.

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#топливо
#украина
#польша
#поставки
#конфликт
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Военное крыло ХАМАС передало Красному Кресту новую группу заложников
26 ноября 2023, 00:20

Фото: iStock/Stadtratte

Военное крыло движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» сообщило, что передало Красному Кресту 13 израильских заложников и 7 иностранцев. Об этом сообщило РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже заявила, что получила от Красного Креста информацию, что вторая группа заложников движется к КПП "Рафах" на границе c Египтом. По информации Международного комитета Красного Креста (МККК), в настоящий момент египетская сторона контролирует «процесс передачи палестинских заключенных», выпущенных из израильских тюрем в обмен на заложников.

Ранее военное крыло ХАМАС объявило о приостановке освобождения заложников до тех пор, пока Израиль не допустит в анклав грузовики с гуманитарными грузами и не начнёт соблюдать согласованные ранее стандарты для освобождения заключённых.

В ответ на это правительство еврейского государства заявило, что слова представителей ХАМАС о якобы нарушенных условиях соглашения являются ложными, и пригрозило возобновить военные действия в секторе Газа, если к полуночи вторая группа заложников не будет освобождена.
#израиль
#палестина
#хамас
#заложники
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ХАМАС согласилось на продолжение обмена заложниками
25 ноября 2023, 23:25

Фото: iStock/Biserka_Stojanovic

Боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» сообщило о получении от Египта и Катара гарантий израильской стороны о приверженности всем условиям сделки по освобождению заложников, и готово приступить к этому процессу дальше. Об этом говорится в сообщении ХАМАС в соцсети X.
«Исламское движение сопротивления ХАМАС ответило положительно на усилия Египта и Катара, которые предпринимались в течение дня, чтобы обеспечить продолжение временного соглашения о перемирии после того, как они передали приверженность оккупационных сил всем условиям, предусмотренным в соглашении», — говорится в заявлении движения.

В свою очередь, министерство иностранных дел Катара, выполняющего в сделке посредническую роль, сообщило, что ХАМАС освободит вечером 25 ноября 13 израильских заложников и 7 иностранцев в обмен на освобождение 39 палестинцев.

Ранее военное крыло ХАМАС объявило о приостановке освобождения заложников до тех пор, пока Израиль не допустит в анклав грузовики с гуманитарными грузами и не начнёт соблюдать согласованные ранее стандарты для освобождения заключённых.

В ответ на это правительство еврейского государства заявило, что слова представителей ХАМАС о якобы нарушенных условиях соглашения являются ложными, и пригрозило возобновить военные действия в секторе Газа, если к полуночи вторая группа заложников не будет освобождена.

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#хамас
#израиль
#заложники
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В МИД РФ озвучили общее число эвакуированных из сектора Газа россиян
МИД РФ: в Москву из Газы прибыли 762 из около 950 обратившихся за помощью
25 ноября 2023, 21:45

Фото: iStock/iDymax

В Москву доставлено 726 россиян из порядка 950 обратившихся за помощью в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.
Отмечается, что 25 ноября спецрейсом МЧС России в Москву прибыли 105 россиян и членов их семей. В общей сложности за время проведения эвакуационных мероприятий удалось вывести из сектора Газа 762 человека из около 950 обратившихся. 

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что работы по эвакуации россиян и членов их семей продолжаются. Оказанием помощи занимаются дипмиссии России в Египте, Израиле и Палестине, а также профильные подразделения МИД РФ и МЧС РФ. 

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#мид рф
#мчс
#россия
#сектор газа
#россияне
#эвакуация
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В Аргентине анализируют возможность присоединения к БРИКС
TN: команда президента Аргентины Милея решает вопрос присоединения к БРИКС
25 ноября 2023, 21:24

Фото: iStock/butenkow

Команда нового президент Аргентины Хавьера Милея анализирует возможность вступления страны в БРИКС. Об этом сообщает телеканал TN.
Уточняется, что рассмотрением дела занимается международный блок президентской команды под командованием будущей главы МИД Дианы Мондино. 

Они занимаются анализом возможных путей присоединения к БРИКС, но с неактивным участием. 

Напомним, что Аргентину вместе с Египтом, Ираном, Эфиопией, ОАЭ и Саудовской Аравией пригласили стать членами БРИКС в августе в ходе саммита организации в Йоханнесбурге. Предполагается, что страны вступят в БРИКС с 1 января 2024 года.

Милей, ещё будучи кандидатом в президенты Аргентины, выступал против присоединения страны к БРИКС. Однако рассмотрение вопроса продолжается. Кандидат на пост министра иностранных дел Диана Мондино заявляла, что Аргентина вступит в организацию при наличии выгоды. 

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#аргентина
#брикс
#политика
#президент
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Израиль возобновит бои в Газе, если ХАМАС не освободит заложников
25 ноября 2023, 21:13

Фото: iStock/cyano66

Израиль возобновит военные действия на территории сектора Газа, если к полуночи палестинское движение ХАМАС не освободит вторую группу заложников. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.
Ранее военное крыло ХАМАС бригады «Аль-Кассам» объявило о приостановке освобождения заложников до тех пор, пока Израиль не допустит в анклав грузовики с гуманитарными грузами и не начнёт соблюдать согласованные ранее стандарты для освобождения заключённых. 

В Израиле в ответ на это сообщение заявили, что слова представителей ХАМАС о якобы нарушенных условиях соглашения являются ложными. 

После этого правительство сообщило о возможном возобновлении боевых действий в анклаве, если ХАМАС не пересмотрит своё решение.

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#израиль
#хамас
#заложники
#соглашение
#сектор газа
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Китай вытеснил эсминец ВМС США, незаконно проникший в его территориальные воды
CGTN: Китай вытеснил эсминец ВМС США из своих территориальных вод
25 ноября 2023, 20:53

Фото: iStock/3DSculptor

Китайские военные вытеснили американский эсминец USS Hopper, который незаконно вошёл в территориальные воды КНР. Об этом сообщает телеканал CGTN, ссылаясь на южное боевое командование Народно-освободительной армии Китая.
Отмечается, что американское военное судно вошло в территориальные воды Китая в районе островов Сиша в Южно-Китайском море. 

Для вытеснения эсминца США китайские ВМФ и ВВС производили мониторинг движения судна и отправляли предупреждения его экипажу. 

Старший полковник южного боевого командования Народно-освободительной армии Китая заявил, что проникновение американского эсминца в территориальные воды КНР говорит о намерениях Вашингтона произвести милитаризацию Южно-Китайского моря и совершить морскую гегемонию. 

Напомним, что Китай уже несколько десятилетий ведёт споры со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, касаемо принадлежности архипелага Сиша и ряда других островов. На их шельфе были обнаружены залежи углеводородов. В споре участвуют Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. 

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#китай
#сша
#граница
#корабль
#море
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В Берлине прошло массовое шествие за переговоры по Украине и сектору Газа
25 ноября 2023, 20:38

Фото: iStock/photosvit

В Берлине прошла масштабная акция протеста против продолжения поставок вооружения Украине и за решение украинского и палестино-израильского конфликта дипломатическим путём. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что организатором шествия стала политик Сара Вагенкнехт, которая недавно покинула партию «Левые». Она выступила на подиуме около Бранденбургских ворот. В своей речи немецкий политик обвинило правительство ФРГ в том, что оно придерживается двойных стандартов, оценивая конфликт на Украине и «беспощадные бомбардировки» в секторе Газа. 

Кроме того, Вагенкнехт выступила против растрачивания бюджета Германии на производство нового вооружения, поставляемого Украине. По её словам, в стране не хватает учителей, закрываются медицинские учреждения и устаревает инфраструктура.

Таким образом, она отметила, что конфликт на Украине негативно влияет на экономическое положение Германии.

Митингующие прошли от Бранденбургских ворот по правительственному кварталу, выкрикивая лозунги с требованием прекратить боевые действия, перейти к мирным переговорам и остановить русофобию. Также они несли флаги, на которых вливаются немецкий и российский триколор. 

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#германия
#россия
#украина
#сектор газа
#митинг
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ХАМАС отложило освобождение второй группы заложников
25 ноября 2023, 20:25

Фото: iStock/mercava

Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» объявило о приостановке освобождения второй группы израильских заложников. Об этом организация сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что решение о том, чтобы отложить освобождение ещё одной части заложников было принято из-за невыполнения израильской стороной условий соглашения о перемирии. 

Представители бригады сообщили, что возобновят освобождение только после того, как Израиль допустит въезд грузовиков с гуманитарными грузами в северную часть сектора Газа, а также будет соблюдать согласованные ранее стандарты для освобождения заключённых. 

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#хамас
#израиль
#заложники
#сектор газа
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