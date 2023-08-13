«Страна.ua»: Запад хочет видеть новым министром обороны Украины женщину

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Западные власти хотят видеть на посту главы Министерства обороны Украины женщину. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Ранее издание «Украинская правда» заявило о том, что президент Владимир Зеленский ищет замену нынешнему главе Минобороны Украины Алексею Резникову. Среди кандидатов министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
Западная пресса постоянно сообщает о скандалах, связанных с коррупцией на Украине. К тому же, нередки провалы в закупках оборудования. В связи с этим, появились новости об отстранении от ведения военных дел министра обороны Резникова.
В связи с этим, западные политики часто начали говорить о том, что его место должна занять женщина. Например, волонтёр Мария Берлинская, вице-премьер Ирина Верещук или директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленок.
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Западная пресса постоянно сообщает о скандалах, связанных с коррупцией на Украине. К тому же, нередки провалы в закупках оборудования. В связи с этим, появились новости об отстранении от ведения военных дел министра обороны Резникова.
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Анастасия Чинкова