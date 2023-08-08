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Страны Африки готовы отправить в Нигер 25 тысяч военных

08 августа 2023, 11:50

Фото: iStock/Derek Brumby

Нигерия готова обеспечить 25 тысяч солдат для вторжения в Нигер, также своих солдат готовы отправить Сенегал, Бенин и Кот д''Ивуар. Об этом сообщает радиостанция RFI, со ссылкой на нигерийского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.
«Нигерия до сих пор полна решимости быть локомотивом операции. Она предоставит более половины войск в случае необходимости», - говорится в сообщении радиостанции.
Уточняется, что в интервенции могут принять 25 тысяч солдат из Нигерии, кроме того, военных для вторжения могут предоставить Сенегал, Бенин и Кот д'Ивуар.


Ранее мятежники, которые захватили власть в Нигере, заявили, что два центральноафриканских государства начали предварительную переброску сил для военной операции против Нигера.

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Захарова высмеяла визит Нуланд в Нигер
Захарова оценила визит Нуланд в Нигер
08 августа 2023, 11:58

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Нигер, где мятежники отвергли призыв Соединенных Штатов к восстановлению демократии и порядка
«Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
 
Таким образом, она связала визит Нуланд в Нигер с тем, который она в качестве помощника госсекретаря США провела с участниками протеста Евромайдана. Тогда она раздала им печенье, булочки и хлеб, после чего все приветствовали ее радостными криками.


Напомним, Нуланд посетила Нигер, где провела «откровенные и довольно сложные переговоры» с представителями мятежников, захвативших власть в этой стране в конце июля. Она провела встречу с назначенным начальником Генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму и тремя его соратниками. Как рассказала журналистам сама Нуланд, ей при этом отказали во встрече как с отстраненным от власти президентом африканской страны Мохамедом Базумом, так и с генералом Абдурахманом Тчиани, который ранее возглавил Национальный совет спасения родины.

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#Нигер
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#переговоры
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Бывший аналитик ЦРУ Макговерн предсказал скорый военный переворот на Украине
08 августа 2023, 10:03

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские военные не выдержат лжи Зеленского и устроят военный переворот. С таким заявлением выступил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он заявил, что Зеленский стал часто «выдумывать небылицы» о «небесном щите» ВСУ, который состоит из систем ПВО и авиации. По словам президента Украины, такая защита не даёт ВС РФ производить авиаудары.

Однако Макговерн уверяет, что Украина не владеет такими мощными системами, способными отражать российские атаки. А Владимир Зеленский просто лжёт и пытается таким образом добиться расположения Запада и воюющих украинцев.

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#пво
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В Турции назвали маловероятной версию о диверсии при взрыве в порту Дериндже
08 августа 2023, 09:54

Фото: iStock/naumoid

Глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал считает маловероятной версию о возможной диверсии в турецком порту Дериндже, где накануне прогремел мощный взрыв, передает телеканал CNN Türk.
Он объяснил, что в портовую зону никто не может войти без определенной проверки на безопасность..

«Будь то государственный служащий, работник или владелец предприятия, они не могут войти. Все возможности, конечно, будут оценены, но возможность (диверсии. — ред.) рассматривается как более слабая», — заявил Гюльдал.

По его словам, прежде чем говорить о возможной диверсии, сначала необходимо провести расследование и необходимые экспертизы, которые помогут установить истинную причину взрыва.

Напомним, накануне стало известно о взрыве в порту турецкого города, в результате которого, пострадали не менее десяти человек. Власти заявили, что причиной ЧП стал взрыв зерновой пыли, при погрузке пшеницы на корабль.

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#безопасность
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#расследование
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Медведев: У России достаточно сил, чтобы решить все задачи СВО
08 августа 2023, 09:16

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России достаточно сил для того, чтобы справиться со всеми задачами специальной военной операции и добиться мира на собственных условиях.
По словам Медведева, 8 августа 2008 года Россия за пять дней дала жесткий отпор на атаку Цхинвала, защитив жителей Абхазии и Южной Осетии. Тогда за спиной экс-президента Грузии Михаилом Саакашвили стояли западные страны, которые пытались создать опасность в непосредственной близости от российской границы.

Тогда, считает зампред Совбеза РФ, США и их вассалам не хватило опыта. Сейчас они вновь пытаются стереть Россию с лица земли, уверен Медведев.


«Против нас практически в открытую воюет вся система НАТО. У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции. Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьётся мира на своих условиях. Победа будет за нами!» - написал Медведев в своем Telegram-канале.

При этом спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин уверен, что судьба Зеленского будет такой же, как у Саакашвили. По его словам, марионетки Вашингтона и Брюсселя заканчивают одинаково — от них избавляются, перестав в них нуждаться.

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#переговоры
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Володин: Зеленского ожидает судьба Саакашвили
08 августа 2023, 08:41

Фото: сайт Кремля

Судьба Зеленского будет такой же, как у экс президента Грузии Саакашвили. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, добавив, что все марионетки Вашингтона и Брюсселя заканчивают одинаково — от них избавляются, перестав в них нуждаться.
Парламентарий напомнил, что режим Саакашвили с самого начала был откровенно русофобским. Его поддерживали НАТО и Евросоюз, финансировали, снабжали оружием, обучали военных. То же самое позже повторилось и на Украине.

Позже Саакашвили, став ненужным Западу, будет осужден у себя на родине. С Украины его депортировали, лишив гражданства. Сейчас он отбывает наказание за преступления, которые совершил будучи президентом Грузии.

История повторяется, но теперь уже на Украине. Запад уже устал от Зеленского и ненасытного киевского режима. Его неблагодарность стала доминантой европейской политики в последнее время Об этом открыто говорят в Великобритании, и даже в Польше.

Саакашвили сейчас изгой, военный преступник, отбывающий срок в тюрьме. То же самое ожидает и Зеленского, заключил Вячеслав Володин.

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#нато
#евросоюз
#запад
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Депутат Константинов объяснил причину отказа Зеленского от мирных переговоров
08 августа 2023, 08:01

Фото: РИА Новости/Стрингер

Москва не раз заявляла, что готова к переговорам с Украиной, но киевские власти запретили их на законодательном уровне. Спикер парламента Крыма Владимир Константинов объяснил, почему Зеленский и украинская верхушка боятся прекращения конфликта.
По словам депутата, прекращение конфликта или его «заморозка» грозят Зеленскому и всему киевскому руководству личным крахом. Всем уже понятно, что на фоне провала контрнаступления мирные переговоры являются для Украины единственным шансом избежать национальной катастрофы. Но руководство Киева истерично отвергают любые мирные инициативы именно потому, что они держатся у власти только до тех пор, пока продолжается конфликт, пока на Украину поступает финансовая помощь Запада, одновременно пополняя их личные счета, передает РИА Новости.

Как отметил Константинов, любая «заморозка» конфликта запустит процесс «разморозки» мозгов украинцев. И тогда у них возникнет много вопросов к правителям и лично к Зеленскому, на которые те не смогут ответить. Поэтому прекращение военных действий стало бы для них личной катастрофой, заключил депутат.

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#депутат
#переговоры
#украина
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Украинский пленный раскрыл правду о контрнаступлении ВСУ
Пленный ВСУ рассказал, что Киев бросает на Старомайорское неподготовленных бойцов
08 августа 2023, 07:20

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинское командование отправляет на штурм Старомайорского в ДНР неподготовленных военных. Об этом рассказал попавший в российский плен Юрий Герасимчук.
Мужчина был взят в плен в начале августа при попытке штурма села Старомайорское. До этого он охранял один из украинских аэродромов. По его словам, он не проходил срочную службу и ранее оружия в руках не держал. Его часть отправили для участия в контрнаступлении ВСУ.

«Нам не говорили, что мы будем штурмовиками. Нам сказали, что мы будем охранять уже отвоёванные территории. Либо максимум будем на обороне стоять. И уже на месте нам сказали: вы в курсе, что вы ДШР? Десантно-штурмовая рота», - цитирует РИА Новости Герасимчука.

Он уточнил, что его командир при этом заявил, что ему все равно, если они погибнут, так как в таком случае просто пришлют новых. При этом встретив российских военных при попытке штурма населенного пункта группа Герасимчука добровольно сдалась в плен. При этом у Герамсичука на Украине остался 10-летний сын, по которому он очень скучает.

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Госсекретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон ответил на все вопросы Москвы по зерновой сделке
08 августа 2023, 06:33

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью французскому радио, что Соединённые Штаты решили вопросы России о «зерновой сделке», но Москва не реагирует на это и пока не собирается возвращаться к участию в черноморской зерновой инициативе. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте американского госдепартамента.
«Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы такие, как банки, перевозка и так далее, мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены.<...> Мы абсолютно поддерживаем экспорт российского зерна, и не должно быть опасений относительно санкций, из-под действия которых выведено российское зерно, перевозка, страхование и так далее», — заявил госсекретарь.

По словам Блинкена, предложение от ООН, отвечающее на озабоченности России, сейчас на повестке. Но Москва до сих пор не ответила на него.

Зерновая сделка прекратила свое действие 18 июля. Москва заявила о невыполнении условий сторонами соглашения и уведомила о прекращении инициативы ООН, Турцию и Украину.

Как отметил российский президент Владимир Путин, ни одно из условий РФ по зерновой сделке так и не выполнили, пишет Путин. В первую очередь это касается вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, а также прекращения препятствий для безвозмездных поставок Россией минеральных удобрений африканским странам. В этих условиях очередное продление зерновой сделки, окончательно утратившей свое гуманитарное предназначение, потеряло всякий смысл.

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#россия
#сша
#зерновая сделка
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Французские сенаторы написали Макрону о крахе в Африке
08 августа 2023, 05:34

Фото: iStock/SimonLucas

94 французских сенатора написали открытое письмо президенту страны Эммануэлю Макрону, в котором рассказали о проблемах Пятой республики на африканском континенте. Об этом 8 августа написало издание Le Figaro.
По мнению подписантов, среди которых, например, председатель комиссии Сената по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Кристиан Камбон, французская Африка постепенно становится «военной российской Африкой, экономически китайской Африкой и дипломатически американской Африкой».

«Сегодня Нигер, вчера Мали, ЦАР, Буркина-Фасо, — отвергли Францию, французские силы, французские предприятия», — цитирует письмо газета, называя среди проблемных для Парижа стран также Кот-д'Ивуар, Сенегал, Алжир, Тунис и Марокко.

После провала французского военного вмешательства в 2014 году, по мнению сенаторов, в Африку пришла группа «Вагнер» — в том числе в те страны, лидеры которых объединяют население своих стран против «былой колониальной власти».

Французский политик Филиппо призвал Париж научиться разговаривать с Африкой на равных
Члены французского сената заявили президенту, что ранее дружественная Парижу Африка теперь перестала понимать Францию, все чаще оспаривая ее роль и присутствие на Чёрном континенте.

Лидер французской партии «Патриоты», бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо считает, что из-за прошлых дипломатических ошибок западных правительств, на Африканском континенте растут антизападные настроения, в их числе и антифранцузские. Комментируя ситуацию в Нигере, Филиппо отметил, что в данный момент там «затрагиваются стратегические интересы Франции». Он отметил, что французская сторона получала 18% поставок урана для атомных станций из Нигера, где находится и французская «военная база с 1,5 тыс. солдат».

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#франция
#африка
#нигер
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