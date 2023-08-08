Страны Африки готовы отправить в Нигер 25 тысяч военных

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Нигерия готова обеспечить 25 тысяч солдат для вторжения в Нигер, также своих солдат готовы отправить Сенегал, Бенин и Кот д''Ивуар. Об этом сообщает радиостанция RFI, со ссылкой на нигерийского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.
«Нигерия до сих пор полна решимости быть локомотивом операции. Она предоставит более половины войск в случае необходимости», - говорится в сообщении радиостанции.Уточняется, что в интервенции могут принять 25 тысяч солдат из Нигерии, кроме того, военных для вторжения могут предоставить Сенегал, Бенин и Кот д'Ивуар.
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