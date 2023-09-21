Страны БРИКС поддержали председательство России

Фото: сайт Кремля
Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка выразили свою полную поддержку председательству России в рамках БРИКС, которое начнется в 2024 году. Это подтверждено в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России после встречи глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС, которая прошла на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Заявление гласит, что эти четыре страны выразили свою поддержку России в качестве председателя БРИКС в 2024 году и поддерживают проведение XVI саммита БРИКС в городе Казань, Россия.
Министры также ожидают проведения полноформатной встречи министров иностранных дел/международных отношений стран БРИКС в России в 2024 году.
Отметим, что в Нью-Йорке в период с 19 по 26 сентября проводится неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Читайте также:
Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Newsweek: Россия и Китай обладают в Генассамблее ООН большим влиянием, чем США
Лавров в Совбезе ООН по Украине заявил о возрастающих рисках мирового конфликта
Министры также ожидают проведения полноформатной встречи министров иностранных дел/международных отношений стран БРИКС в России в 2024 году.
Читайте также:
Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Newsweek: Россия и Китай обладают в Генассамблее ООН большим влиянием, чем США
Лавров в Совбезе ООН по Украине заявил о возрастающих рисках мирового конфликта
Артем Кузьмин