Страны БРИКС поддержали председательство России

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила сожаление по поводу гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе и назвала это событие «чудовищной провокацией». Она отметила, что Россия на данный момент не располагает информацией о том, кто и откуда совершил стрельбу.