Страны G7 теряют поддержку развивающихся стран по Украине из-за позиции по Израилю

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Страны «большой семерки» начали терять поддержку стран третьего мира по Украине из-за того, что приняли сторону Израиля в конфликте с Палестиной. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на дипломата из страны G7.
«Мы, безусловно, проиграли битву на глобальном Юге. Вся работа, которую мы провели со странами третьего мира (по Украине – ред.), была потеряна... Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке», - приводит издание слова своего собеседника.
Он также отметил, что страны «большой семерки» слушать больше не будут никогда.
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