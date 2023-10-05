РИА Новости / Стрингер
Большинство стран, которые обсуждали «формулу мира Зеленского» втягивают в обсуждение этой формулы методами шантажа и мошенничества. Такое мнение озвучил источник издания РИА Новости, комментируя подготовку Турцией новой международной встречи по Украине в октябре.
«Формула Зеленского абсурдна, это инструмент войны и обмана», — заявил собеседник агентства.Как сообщает агентство, встреча пройдет в Стамбуле и будет похожа на переговоры по Украине в Копенгагене и Джидде, на которой глава МИД РФ Сергей Лавров называл «формулу Зеленского» нереализуемой.
Собеседник также напомнил, что Киев проповедует нацизм и юридически запрещает переговоры с Москвой.
Читайте также:
«Это катастрофа»: Киев пришёл в ужас после отставки Маккарти
Atlantic: Украина потеряла поддержку двух ключевых союзников
В Польше раскрыли план мести Запада за потерю контроля над Украиной
Алина Юрчак