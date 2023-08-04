Страны Западной Африки заявили о плане вторжения в Нигер

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Сообщество стран Западной Африки (ЭВОКАС) заявило о готовом плане вторжения в Нигер, сообщает Reuters.
Удар планируют нанести по военным Нигера, которые 27 июля устроили мятеж и государственный переворот.
При этом, ЭВОКАС объявили, что дают военным шанс сдаться и вернуть власть президенту Мохамаду Базуму.
В чем заключается план вторжения Западной Африки и когда он будет реализован – ЭВОКАС не уточнили.
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При этом, ЭВОКАС объявили, что дают военным шанс сдаться и вернуть власть президенту Мохамаду Базуму.
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Евгения Парфентьева