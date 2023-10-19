Су-27 ВКС РФ не допустил нарушения госграницы британскими самолетами над Черным морем

Фото: iStock/Iain Tall
19 октября над акваторией Черного моря обнаружены приближающиеся к российской границе три воздушные цели. Ими оказались британские самолеты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Государственной границы Российской Федерации в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Они идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.
Также в Минобороны уточнили, что российские истребители выполнили свой полет в соответствии со всеми правилами. Они не пресекали воздушные трассы и не шли на опасное сближение с иностранными самолетами.
Читайте также:
Самолет-разведчик U-25 засекли у северных границ России
Американский беспилотник приблизился к границе РФ в Чёрном море
Неопознанный самолёт ВМС США нарушил границу РФ в Баренцевом море
Элина Позднякова