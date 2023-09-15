Су-34 получили возможность нести на себе крылатые ракеты для конфликта с НАТО

Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
Российские фронтовые истребители Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Применение таких ракет с борта Су-34 было впервые опробовано в рамках специальной военной операции (СВО) России на Донбассе.
По словам собеседника агентства, как носители подобного оружия Су-34 «могут понадобиться, например, в случае конфликта со странами блока НАТО для выполнения стратегических задач».
Ранее американский журнал Military Watch Magazine написал о том, что использование на Су-34 гиперзвуковыхракет «Кинжал» по решению президента РФ Владимира Путина «повлияет на ситуацию на всех театрах, где развернуты эти самолеты, — от Арктики и Дальнего Востока до Украины и Сирии».
Авторы публикации отметили, что на данный момент самолёт является наиболее дальнобойным тактическим истребителем. Кроме того, они напомнили о том, как в мае батареи Patriot противника были успешно ликвидированы Су-34 ВКС РФ.
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По словам собеседника агентства, как носители подобного оружия Су-34 «могут понадобиться, например, в случае конфликта со странами блока НАТО для выполнения стратегических задач».
Авторы публикации отметили, что на данный момент самолёт является наиболее дальнобойным тактическим истребителем. Кроме того, они напомнили о том, как в мае батареи Patriot противника были успешно ликвидированы Су-34 ВКС РФ.
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Артем Путинцев