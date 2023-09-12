«Субстанции и пьянство»: Зеленского уличили в проблемах со здоровьем

Фото: Сайт Кремля
Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что в настоящий момент у президента страны наблюдаются проблемы со здоровьем. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Азарова, вывод об ухудшении физического состояния можно сделать из-за внешнего вида главы государства, который серьезно изменился за минувшие два года.
Он также рассказал, что сами украинцы неоднократно обсуждали внешность Зеленского. Кроме того, экс-премьер добавил, что украинскому лидеру сложно дышать, это видно на роликах в сети.
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«Поездки Зеленского на Запад — не только попытки «выбить» из партнеров дополнительную финансовую и военную помощь, но и стремление показать, что у президента Украины нет серьезных проблем со здоровьем. Но проблемы эти есть, и они нарастают!», - подчеркнул Азаров.
«Эти изменения в облике президента связаны не с беспокойством за Украину и ее народ в военное время, а с чрезмерным употреблением субстанций и пьянства», - заявил Азаров.
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Татьяна Лаврова