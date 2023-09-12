«Субстанции и пьянство»: Зеленского уличили в проблемах со здоровьем

Президент России Владимир Путин поддерживает расширение Восточного полигона и надеется, что до конца 2023 года будут подписаны концессионные соглашения, сопровождаемые некоторыми сложностями. Об этом он рассказал в рамках встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.