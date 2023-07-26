Суд дал сыну Байдена 30 дней для уточнения деталей сделки о признании вины

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
В США, штат Делавэр, суд отложил вынесение решения в отношении сына президента США Хантера Байдена. Сторонам обвинения и защиты дали на предоставление дополнительной информации 30 дней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие судебные документы.
Так, суд отложил вынесение вердикта по сделке со следствием, на которую Байден-младший согласился ранее.
Отмечается, что Хантер Байден стал первым в истории ребенком действующего президента Соединенных Штатов, против кого выдвинули обвинения. Ему вменяют два эпизода умышленной неуплаты налогов. Согласно официальным данным, обвиняемый не выплатил более $100 тыс.
Также Байдена обвиняют в использовании запрещенных препаратов и владении пистолетом «кольт». Это может грозить ему наказанием до десяти лет тюрьмы.
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Отмечается, что Хантер Байден стал первым в истории ребенком действующего президента Соединенных Штатов, против кого выдвинули обвинения. Ему вменяют два эпизода умышленной неуплаты налогов. Согласно официальным данным, обвиняемый не выплатил более $100 тыс.
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Диана Аванесян