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Суд дал сыну Байдена 30 дней для уточнения деталей сделки о признании вины

Суд США дал сыну Байдена 30 дней для уточнения деталей сделки о признании вины
26 июля 2023, 23:47

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В США, штат Делавэр, суд отложил вынесение решения в отношении сына президента США Хантера Байдена. Сторонам обвинения и защиты дали на предоставление дополнительной информации 30 дней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие судебные документы.
Так, суд отложил вынесение вердикта по сделке со следствием, на которую Байден-младший согласился ранее.

Отмечается, что Хантер Байден стал первым в истории ребенком действующего президента Соединенных Штатов, против кого выдвинули обвинения. Ему вменяют два эпизода умышленной неуплаты налогов. Согласно официальным данным, обвиняемый не выплатил более $100 тыс.


Также Байдена обвиняют в использовании запрещенных препаратов и владении пистолетом «кольт». Это может грозить ему наказанием до десяти лет тюрьмы.

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NYT: США поделятся информацией о «военных преступлениях России на Украине» с МУС
New York Times: США предоставят Международному уголовному суду информацию о «военных преступлениях России на Украине»
27 июля 2023, 00:16

Фото: iStock/oliver_de_la_haye

Президент США Джо Байден отдал негласное распоряжение о том, чтобы чиновники вашингтонской администрации начали делиться с Международным уголовным судом (МУС) в Гааге имеющимися у них свидетельствами якобы имевших место военных преступлений РФ на Украине. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета The New York Times.
По данным издания, такое решение Байден принял, несмотря на активное сопротивление Пентагона по данному вопросу. В американском военном ведомстве полагали, что сотрудничество официального Вашингтона с МУС станет прецедентом, который позволит в будущем привлекать к уголовной ответственности и американцев, в первую очередь военнослужащих армии США.

Источники NYT отмечают, что пока Вашингтон ничего не объявлял касательно изменения своей политики по отношению к Гааге, но члены Конгресса США об этом уже негласно оповещены.

Напомним, что США не являются членом Международного уголовного суда и не признают его юрисдикцию.

Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда в Гааге Росарио Айталу, который вынес решение об «аресте» президента России Владимира Путина.

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В Киеве возмутились продлением военного положения на Украине
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский продлевает военное положение для отмены выборов
26 июля 2023, 22:43

Фото: iStock/JARAMA

Решение украинского лидера Владимира Зеленского продлить военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней указывает на его страх проиграть выборы. Так считает советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«До чего ты довел страну? Теперь опять военное положение продлевают. Тогда не будут проводить выборы. Потому что ты, Зеленский, боишься и знаешь, что их проиграешь», — заявил Соскин в своем блоге на YouTube.

Он подчеркнул, что политика Зеленского всегда завершается провалами. Он объяснил, что Украина так и не стала членом НАТО, а РФ отказалась продлевать зерновую сделку. По его словам, Украина – полный банкрот, ничего не производит и доведена нынешним правительством до дефолта.

Соскин напомнил, что перед выборами Зеленский обещал установить мир на Украине, однако сейчас ВСУ ведут провальное контрнаступление, в котором гибнет масса украинских военных.

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#Владимир Зеленский
#Украина
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Зеленский внес в Раду законопроект о продлении всеобщей мобилизации
26 июля 2023, 21:49

Фото: iStock/alzay

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты, согласно которым в стране на 90 дней будут продлены сроки действия военного положения и мобилизации на Украине. Законопроекты появились на сайте Верховной рады 26 июля.
Уточняется, что автором является сам Зеленский. При этом пояснительной записки к новым законопроектам пока нет. В свою очередь депутат украинского парламента Ярослав Железняк предполагает, что в стране продлится действие военного положения и мобилизации еще на 3 месяца.

«Скорее всего, это продление военного положения и всеобщей мобилизации будет также на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года», - написал Железняк в своем Telegram-канале.

Таким образом, в случае его одобрения выборы в украинский парламент проводиться не будут.

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#Владимир Зеленский
#Украина
#военное положение
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Белый дом: обучение летчиков ВСУ на F-16 начнется в скором времени
26 июля 2023, 21:20

Фото: iStock/rarrarorro

Уже в скором времени украинские пилоты приступят к обучению на истребителях F-16. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы говорили об обучении на истребителях F-16. Оно начнется в скором времени и, надеюсь, вскоре после этого за ним последуют сами поставки истребителей», - сказал Кирби в рамках брифинга.

По его словам, ВСУ располагают танками, артиллерией, системами HIMARS. При этом США продолжат сотрудничество с Украиной на ежедневной основе, подчеркнул Кирби.

Он также отметил, что утверждение о том, что Киев не получает от своих союзников необходимые виды вооружений, не является правдивым.

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#ВСУ
#США
#Белый дом
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Путин заявил, что доллар используется в мире как инструмент борьбы
Путин: Доллар используется в качестве инструмента финансовой борьбы
26 июля 2023, 18:41

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссеффом заявил, что доллар используется в качестве инструмента финансовой борьбы.
Глава государства также подчеркнул, что объединение не выстраивает отношения против кого-либо в построении финансовых вопросов.  

Также, в ходе переговоров с главой банка стран БРИКС, Владимир Путин указал на то, что расчеты между членами объединения производятся в национальных валютах. Он также подчеркнул, что развивающиеся страны могут осуществлять платежи в своих денежных единицах.

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#Путин
#БРИКС
#доллар
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НАТО усилит разведку в районе Черного моря
НАТО усилит разведку в регионе Черного моря на фоне прекращения зерновой сделки
26 июля 2023, 18:18

Фото: iStock/Vector

По итогам совета Украина-НАТО, альянсом было принято решение об усилении разведки в регионе Черного моря на фоне прекращения зерновой сделки.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил о намерении НАТО усилить поддержку Украины.

На заседании был обсужден вопрос прекращения Россией черноморского зернового соглашения. Участники совета НАТО-Украина обсудили ситуацию, связанную с безопасностью в акватории Черного моря и приняли решение об усилении разведки в регионе. Об этом свидетельствует заявление по итогам заседания. 

Напомним, зерновая сделка прекратила действовать 18 июля. ​

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#НАТО
#ООН
#Черное море
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Россия отказалась выступать на заседании СБ ООН по зерновой сделке
Полянский: Россия отказалась выступать в ООН по зерновой сделке
26 июля 2023, 18:07

Фото: iStock/macky_ch

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия отказалась выступать на заседании Совета безопасности всемирной организации по Черноморской зерновой инициативе, инициатором проведения которого, стали западные государства.
Он пояснил, что российская делегация отказалась от выступления на заседании в ответ на действия Великобритании.

Напомним, британское представительство не допустило к участию в заседании докладчика от российской стороны. Темой обсуждения была Украинская православная церковь. На заседание РФ направила епископа Гедеона. 

Россия заявила о прекращении зерновой сделки 18 июля. В связи с несоблюдением условий сторонами соглашения, Москва прекратила зерновую инициативу, о чем уведомила ООН, Турцию и Украину. 

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#Россия
#ООН
#зерновая сделка
#протест
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Во Франции возмутились очередной передачей 1,5 млрд евро Киеву
Французский политик Филиппо: ЕС передаёт Киеву деньги, забывая о европейцах
26 июля 2023, 17:12

Фото: iStock/SimonLukas

Евросоюз отдает Украине огромные суммы денег, поддерживая киевский режим, вместо того, чтобы потратить их на улучшение качества жизни европейцев. Так считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«ЕС осуществил ежемесячный платеж в размере 1,5 миллиарда евро режиму Зеленского! И это продолжается с января!» - написал Филиппо в своем аккаунте в Twitter.
По его оценкам, только за июль Франция передала Украине около 300 миллионов евро.

Ранее политик уже называл безумием требование украинского лидера Владимира Зеленского о новых поставках западной техники, который просил 300 танков и 80 истребителей F-16 для ускорения контрнаступления ВСУ. Тогда Филиппо задался вопросом: «А не попросит ли Зеленский еще и ядерную бомбу?».

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#ЕС
#Франция
#Украина
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В СБУ признали ответственность за теракт на Крымском мосту
Малюк заявил о причастности СБУ к подрыву Крымского моста в 2022 году
26 июля 2023, 17:06

Фото: iStock/alzay

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил о причастности СБУ к подрыву Крымского моста в октябре прошлого года. Его слова приводит издание «Страна.ua».
«Разрушение Крымского моста - это одна из реализаций СБУ», - заявил Малюк. 
Теракт на Крымском мосту был совершен 8 октября 2023 года. В результате подрыва грузового автомобиля, следовавшего по мосту, несколько пролетов конструкции оказались разрушены.

Киевский режим продолжает осуществлять атаки на объект инфраструктуры. 17 июля, в результате преступных действий ВСУ, погибли два человека, пострадал ребенок. Украинская сторона выпустила по Крымскому мосту два беспилотника, начиненных взрывчатым веществом.

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#Украина
#Крымский мост
#теракт
#СБУ
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