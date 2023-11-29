Суд Евросоюза постановил отменить санкции против Александра Пумпянского

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Суд Европейского Союза постановил исключить из списка санкций сына российского бизнесмена и экс-владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского – Александра. Об этом сообщается на сайте суда.
Отмечается, что суд отменил решение о внесении Александра Пумпянского в чёрный список Евросоюза, которое было принято 14 сентября прошлого года.
При этом суд ЕС отказал в выплате морального ущерба в размере 100 тысяч евро.
Согласно сообщению суда, не удалось доказать утверждение Совета ЕС о том, что Пумпянский имеет отношение к действиям, дестабилизирующих независимость и территориальную целостность Украины.
Также постановлением суда Совет ЕС должен выплатить судебные издержки истца, а Еврокомиссия, добровольно выступившая в поддержку Совета ЕС, обязана оплатить собственные судебные расходы.
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При этом суд ЕС отказал в выплате морального ущерба в размере 100 тысяч евро.
Также постановлением суда Совет ЕС должен выплатить судебные издержки истца, а Еврокомиссия, добровольно выступившая в поддержку Совета ЕС, обязана оплатить собственные судебные расходы.
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Анастасия Чинкова