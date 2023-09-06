Суд Евросоюза впервые отменил санкции против российского бизнесмена

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Европейский суд общей юрисдикции вынес постановление об отмене санкции Евросоюза (ЕС) против бывшего генерального директора интернет-ритейлера компании Ozon Александра Шульгина. Он попал под ограничения с 8 апреля 2022 года.
Соответствующее решение суда опубликовано 6 апреля на сайте инстанции. Это прецедентное решение: ранее санкции отменялись только в отношении родственников предпринимателей. Постановление вступит в силу сразу, как только истечет срок подачи апелляции со стороны Совета Евросоюза.
Решение о введении санкций в отношении Шульгина Совет ЕС обосновал тем, что он является влиятельным бизнесменом и 24 февраля 2022 года он участвовал во встрече олигархов с президентом России Владимиром Путиным. Как утверждают в Совете ЕС, на этой встрече обсуждались дальнейшие действия в условиях западных санкций.
В апреле 2022 года Шульгин покинул пост генерального директора Ozon и вышел из совета директоров. Тогда Совет ЕС скорректировал формулировку обоснования санкций, назвав его бывшим руководителем Ozon, но сами ограничения оставил в силе.
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Решение о введении санкций в отношении Шульгина Совет ЕС обосновал тем, что он является влиятельным бизнесменом и 24 февраля 2022 года он участвовал во встрече олигархов с президентом России Владимиром Путиным. Как утверждают в Совете ЕС, на этой встрече обсуждались дальнейшие действия в условиях западных санкций.
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Александр Бойцов