Суд Евросоюза впервые отменил санкции против российского бизнесмена

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отметил прогресс в контрнаступлении ВСУ, которое критикуют западные СМИ, а в России называют провальным. Об этом он рассказал в рамках своей поездки в Киев на выступлении у украинском МИД.