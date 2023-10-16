Суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте президента Зурабишвили

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Конституционный суд Грузии признал факт нарушения закона президентом Саломе Зурабишвили из-за поездок за рубеж и разрешил запустить процедуру импичмента. Об этом сообщил председатель конституционного суда Мераб Турава.
«Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 года, во время зарубежных рабочих визитов, осуществила представительское полномочие в сфере внешней политики без согласия правительства, тем самым нарушила конституцию», - заявил Турава.
Однако данное решение должно быть утверждено голосами не менее 100 депутатов. В случае утверждения, Зурабишвили будет считаться отстраненной от занимаемой должности.
При этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, во время правительственного заседания, поддержал решение об импичменту нынешней главе государства Саломе Зурабишвили.
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