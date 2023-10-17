Суд Москвы оштрафовал Zoom, не открывшую представительство в России

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Сервис видеосвязи Zoom оштрафован мировым судьёй 422-го судебного участка Таганского района Москвы более чем на 115 миллионов рублей на за осуществление деятельности на территории России в отсутствие представительства. Об этом сообщает РИА Новости.
«Zoom Video Communications, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа в размере 115 миллионов 68 тысяч 103 рублей 20 копеек», - говорится в решении суда.
Уточняется, что подобное дело в суде рассматривается впервые. Данная статья была введена в УК РФ в 2022 году. При этом Zoom получила штраф, эквивалентный 10% выручки компании за прошедший год.
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