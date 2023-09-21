Суд перенес слушания по делу против Хантера Байдена

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Суд штата Делавэр перенес предварительные слушания по делу о незаконном хранении оружия против сына американского президента Хантера Байдена на 3 октября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постановление суда.
Хантеру Байдену предъявлено три обвинения в незаконном приобретении и хранении оружия. Следствие утверждает, что сын Джо Байдена в 2018 году предоставил неверные данные при покупке пистолета "Кольт", скрывая употребление наркотиков. Ему может грозить до 25 лет тюрьмы и штраф в размере $750 тыс.
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Диана Аванесян