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Суд перенес слушания по делу против Хантера Байдена

Суд перенес слушания по делу против Хантера Байдена на 3 октября
21 сентября 2023, 01:04
Фото: iStock/TolikoffPhotography

Фото: iStock/TolikoffPhotography

Суд штата Делавэр перенес предварительные слушания по делу о незаконном хранении оружия против сына американского президента Хантера Байдена на 3 октября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

Окружной суд сообщил, что решение о переносе было принято по просьбе представителей подзащитного.

Хантеру Байдену предъявлено три обвинения в незаконном приобретении и хранении оружия. Следствие утверждает, что сын Джо Байдена в 2018 году предоставил неверные данные при покупке пистолета "Кольт", скрывая употребление наркотиков. Ему может грозить до 25 лет тюрьмы и штраф в размере $750 тыс.

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Стало известно о планах президента Палестины посетить Россию
Глава МИД Палестины заявил о планах президента Аббаса посетить РФ до конца года
21 сентября 2023, 01:40

Фото: iStock/Cineberg

Президент Палестины Махмуд Аббас намеревается посетить Россию до завершения 2023 года. Об этом объявил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.
 «В любом случае, в ближайшем будущем планируется визит моего президента в РФ», - заявил Аль-Малики.
На вопрос, произойдет ли это в текущем году, он дал утвердительный ответ.

Сам министр также объявил о своем намерении посетить Москву в скором времени для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Аль-Малики уточнил, что его визит был запланирован на прошлый месяц, но был перенесен из-за изменений в графике Лаврова и состоится после Генеральной Ассамблеи ООН.

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Российский сенатор назвал тревожную для Шольца деталь на Генассамблее ООН
Сенатор Пушков: Шольца на Генассамблее ООН слушал практически пустой зал
21 сентября 2023, 01:33

Фото: council.gov.ru

На Генеральной Ассамблее ООН канцлер Германии Олаф Шольц произнес свою речь перед практически пустым залом, так как вызвал ограниченный интерес к своей персоне. Об этом сообщил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«Канцлера Шольца на Генассамблее ООН слушает практически пустой зал. Возможно, это впервые в истории ООН, когда ни сам лидер, ни позиция Германии не вызывают значительного интереса», - написал Пушков.
Парламентарий также подчеркнул, что в новой реальности решения принимаются в других местах, подчеркивая изменение влияния и роли различных стран в мировых делах.

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#пушков
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Страны БРИКС поддержали председательство России
МИД: страны БРИКС поддержали председательство России в объединении
21 сентября 2023, 01:27

Фото: сайт Кремля

Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка выразили свою полную поддержку председательству России в рамках БРИКС, которое начнется в 2024 году. Это подтверждено в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России после встречи глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС, которая прошла на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Заявление гласит, что эти четыре страны выразили свою поддержку России в качестве председателя БРИКС в 2024 году и поддерживают проведение XVI саммита БРИКС в городе Казань, Россия.

 Министры также ожидают проведения полноформатной встречи министров иностранных дел/международных отношений стран БРИКС в России в 2024 году.

Отметим, что в Нью-Йорке в период с 19 по 26 сентября проводится неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Неблагодарная скотина»: Зеленский опозорился из-за одной встречи
21 сентября 2023, 01:21

Фото: сайт Кремля

Пользователи социальной сети X негативно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу встречи с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, главой МИД Болгарии Марией Габриэль и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, где обсуждались вопросы открытия европейского рынка для украинских сельскохозяйственных продуктов
«Гоните эту неблагодарную скотину», — призвал пользователь с ником Kamil Otwinowski.

«Теперь я вижу, что Зеленский на пару с олигархами использует войну для личного обогащения. Отвратительно!», — написал PowoliDoCelu Pira Finance.

«Берегитесь Украины. Довольно. Хватит с населения ЕС. Они не станут продолжать спонсировать украинский конфликт», — добавил Peter A Rechnagel.

«Урсула и Зеленский провели встречу самых коррумпированных персон Европы. Браво», — отметил RaDeger.

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Симоньян назвала «провокацией» гибель миротворцев в Карабахе
Симоньян назвала чудовищной провокацией гибель российских миротворцев в Карабахе
21 сентября 2023, 00:26

Фото: сайт Кремля

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила сожаление по поводу гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе и назвала это событие «чудовищной провокацией». Она отметила, что Россия на данный момент не располагает информацией о том, кто и откуда совершил стрельбу.
Во время выступления в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Симоньян выразила глубокие соболезнования семьям пятерых российских миротворцев, которые погибли, и отметила, что события в Карабахе представляют собой серьезную провокацию. Она также выразила благодарность родным и близким погибших за их службу и подчеркнула важность миротворческой миссии, которая помогла предотвратить этические чистки и спасти множество людей.

Министерство обороны России ранее сообщило о том, что автомобиль с российскими миротворцами был подвергнут обстрелу из стрелкового оружия в Нагорном Карабахе, в результате чего погибли военные. Следственные органы России и Азербайджана работают на месте происшествия.

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Кирби: Байден хочет услышать от Зеленского данные о текущей ситуации
20 сентября 2023, 23:39

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что двусторонние переговоры президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского пройдут в четверг, 21 сентября, в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости.
«Президент ждет встречи, чтобы получить видение ситуации непосредственно от верховного командующего Украины, а также ясно дать понять президенту Зеленскому, что мы будем продолжать поддерживать его столько, сколько потребуется, и будем продолжать делать то, что в наших силах, чтобы помочь им достичь успеха в контрнаступлении и после него», — цитирует агентство слова Кирби.

Он уточнил, что Владимир Зеленский в районе 15.00 посетит конгресс США и встретится с лидерами обеих палат, а затем направится в Пентагон для переговоров с американским военным руководством.

Джон Кирби напомнил, что предстоящие переговоры станут третьим визитом украинского лидера в Вашингтон.

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#переговоры
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Протестующие в Ереване начали расходиться с площади Республики
Площадь Республики в Ереване, где проходил митинг оппозиции, почти опустела
20 сентября 2023, 23:13

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Площадь Республики, на которой находится здание правительства Армении, опустела после неорганизованного протестного мероприятия, прошедшего в среду, сообщает РИА Новости.
Спонтанная акция недовольства граждан Армении, возмущенных решениями армянских властей по вопросу Нагорного Карабаха, началась около 14:00 на площади Республики. Большинство участников собрались перед зданием кабинета министров страны.

В течение дня происходили столкновения между силовыми структурами и участниками митинга, самая напряженная ситуация возникла около 22:00, когда были брошены камни и бутылки в сторону полиции и спецназа, которые в свою очередь использовали щиты и задерживали протестующих.

Ближе к ночи большая часть площади опустела, несмотря на присутствие полиции и спецназа, которые продолжают охранять здание кабинета министров. Несколько участников акции остались на площади, но не проявляют активных действий.

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Польша заявила о прекращении поставок вооружения Украине
20 сентября 2023, 22:51

Фото: iStock/rarrarorro

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава заявила о прекращении поставок какого-либо вооружения Украине. Об этом сообщает Wgospodarce.
«Польша уже не передает Украине никакого вооружения. Мы сами вооружаемся самым современным оружием», — цитирует портал слова главы польского правительства.

Моравецкий добавил, что Польша делает ставку на быстрое вооружение и модернизацию армии с целью сделать ее одной из сильнейших в Европе за короткий срок.

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#европа
#вооружение
#польша
#вооружения
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Блинкен: Россия оказалась в мире боли из-за конфликта на Украине
20 сентября 2023, 22:09

Фото: iStock/macky_ch

Госсекретарь США Энтони Бликен в интервью телеканалу NBC заявил, что Россия из-за украинского конфликта оказалась в «мире боли», а США будут работать над сближением с КНДР и Ираном.
«Россия оказалась в мире боли в результате действий, которые предпринял Владимир Путин. В военном, экономическом и дипломатическом отношениях она в гораздо худшем положении, чем была до конфликта на Украине», — сказал американский политик.

Он добавил, что активизация контактов РФ с Северной Кореей и Ираном является признаком «отчаяния», а Вашингтон в свою очередь всеми силами пытается это сорвать или расстроить там, где возможно.

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#сша
#россия
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